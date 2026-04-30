Le FC Nantes n’est «pas aussi nul» : La comparaison inattendue de Vahid Halilhodzic avec le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 3 journées de la fin du championnat, le FC Nantes est 17ème de Ligue 1 et se dirige tout droit vers une relégation. Si la sentence n’est pas encore officielle pour les Canaris, il faudrait un miracle pour empêcher ce résultat d’une saison ratée. Pour autant, Vahid Halilhodzic a souhaité défendre ses joueurs, allant jusqu’à faire une comparaison avec le PSG.

La saison prochaine, le FC Nantes pourrait bien évoluer en Ligue 2. 17èmes de Ligue 1, les Canaris ont 5 points de retard sur l’AJ Auxerre à 3 journées de la fin. Il faudrait donc un énorme retournement de situation pour que les joueurs de Vahid Halilhodzic se sortent de là. N’ayant gagné que 4 matchs cette saisons, le FC Nantes a réalisé une saison terrible. Pour autant, l’entraîneur nantais n’a pas le même regard sur les prestations de ses joueurs.

« On n’est pas aussi nuls que certains veulent le dire » En conférence de presse ce jeudi, Vahid Halilhodzic a évoqué la situation du FC Nantes. C’est alors que l’entraîneur des Canaris a fait savoir : « On n’est pas loin. Quand on regarde les statistiques, on n’est pas aussi nuls qu’on le dit. Le PSG a couru 109km face au Bayern (5-4). Et Nantes a couru 113km contre Rennes (défaite 2-1)... C’était 117km lors du match précédent (défaite 3-0 à Paris). C’est vraiment du très haut niveau. Mais quand vous avez autant d’occasions à chaque match… Qualité des passes, précision… On n’est pas très performant. Mais on n’est pas aussi nuls que certains veulent le dire ».