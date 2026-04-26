Mercato - FC Nantes : Un baroud d'honneur à 40M€ avant la Ligue 2 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois journées pour se sauver. Voilà la mission de Vahid Halilhodzic où « Coach Vahid » a du pain sur la planche au vu des confrontations qui attendent les Canaris. Sinon, direction la Ligue 2 et sans doute sans Matthis Abline au vu de sa cote sur le marché des transferts. Cependant, le FC Nantes taperait déjà du poing sur la table.

Il reste seulement trois matchs pour le FC Nantes pour espérer se maintenir en Ligue 1. Si on fait les comptes, avant les rencontres face à l'OM, au RC Lens et le Toulouse FC, seule la place de barragiste demeure atteignable pour le groupe de Vahid Halilhodzic qui comptait 9 points de retard sur l'OGC Nice avant le déplacement du GYM au Vélodrome ce dimanche. L'AJ Auxerre est cependant à 5 points, seul échappatoire possible pour Nantes avant d'éventuellement finir en Ligue 2.

INFO L'ÉQUIPE. Monaco a formulé une première approche de 15 millions d'euros (+5 M€ de bonus) pour Matthis Abline. Nantes en espère plus pour son attaquant, qui avait été très sollicité l'été dernier.



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20M€ bonus compris, voilà l'offre formulée par l'AS Monaco pour le transfert d'Abline Menacé d'une relégation, le FC Nantes pourrait être obligé de dégraisser son effectif avec en premier lieu le potentiel départ de Matthis Abline. Déjà courtisé par le Paris FC et Wolverhampton à la dernière intersaison avec des offres avoisinant les 30M€, jugées insuffisantes par les dirigeants nantais, l'attaquant de 23 ans aurait tapé dans l'œil du comité directeur de l'AS Monaco si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe ce dimanche. Une offre de transfert manuscrite de 15M€ assortie de bonus financiers de 5M€ aurait été transmise au FC Nantes par le club de la Principauté.