Mercato - PSG : «Invendable», c'est déjà terminé pour une folie à 170M€ ?

Pierrick Levallet

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato en ce moment. Le club de la capitale prépare déjà son recrutement estival, et de nombreux noms ont été évoqués dont celui de Cole Palmer. Seulement, Chelsea ne serait pas vendeur malgré le prix colossal fixé pour le milieu offensif de 23 ans.

Le PSG prépare déjà son recrutement estival. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, afin qu’il ne soit jamais à court d’option malgré les pépins physiques. De nombreux noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines comme Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Très récemment, les champions d’Europe 2025 auraient tâté le terrain pour un éventuel transfert de Cole Palmer. Mais la porte semble déjà fermée.

Mercato : Le PSG va annoncer une signature, c'est pour «bientôt» ! https://t.co/ji0ffMMHnD — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Chelsea ferme la porte pour le transfert de Cole Palmer D’après les informations de Caught Offside, Chelsea considérerait son milieu offensif de 23 ans comme « invendable ». Pourtant, un départ de l’international anglais permettrait aux Blues de renflouer leurs caisses. Cole Palmer serait en effet estimé à environ 170M€. Sous contrat jusqu'en juin 2033, l'Anglais devrait donc rester dans la capitale anglaise à moins d'une offre particulièrement alléchante pour Chelsea. Le PSG sait donc déjà à quoi s’en tenir sur ce dossier.