Mercato - PSG : «Invendable», c'est déjà terminé pour une folie à 170M€ ?

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato en ce moment. Le club de la capitale prépare déjà son recrutement estival, et de nombreux noms ont été évoqués dont celui de Cole Palmer. Seulement, Chelsea ne serait pas vendeur malgré le prix colossal fixé pour le milieu offensif de 23 ans.
Le PSG prépare déjà son recrutement estival. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, afin qu’il ne soit jamais à court d’option malgré les pépins physiques. De nombreux noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines comme Bruno Fernandes (Manchester United), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Très récemment, les champions d’Europe 2025 auraient tâté le terrain pour un éventuel transfert de Cole Palmer. Mais la porte semble déjà fermée.
Chelsea ferme la porte pour le transfert de Cole Palmer
D’après les informations de Caught Offside, Chelsea considérerait son milieu offensif de 23 ans comme « invendable ». Pourtant, un départ de l’international anglais permettrait aux Blues de renflouer leurs caisses. Cole Palmer serait en effet estimé à environ 170M€. Sous contrat jusqu'en juin 2033, l'Anglais devrait donc rester dans la capitale anglaise à moins d'une offre particulièrement alléchante pour Chelsea. Le PSG sait donc déjà à quoi s’en tenir sur ce dossier.
Le PSG aurait été refroidi par le prix du transfert
De toute manière, il semblait peu probable de voir Luis Campos accepter de débourser autant d’argent sur un seul joueur. La politique de recrutement du PSG a changé depuis son arrivée. Les Rouge-et-Bleu évitent désormais de surpayer les joueurs sur le mercato. Un montant aussi colossal aurait donc refroidi les pensionnaires de la Ligue 1. Cole Palmer aurait d’autres prétendants sur le marché des transferts. Manchester United ou encore le Real Madrid suivraient sa situation de près. Mais il va falloir sortir le chéquier pour espérer convaincre Chelsea.