Kylian Mbappé : Son transfert au Real Madrid fait craquer un célèbre streameur espagnol, «je me suis emballé»

Axel Cornic

Certains pensaient qu’avec Kylian Mbappé, le Real Madrid allait continuer sa domination de la planète football. C’est pourtant l’inverse qui s’est passé, puisque si le Français cartonne toujours au niveau individuel, l’équipe madrilène autour de lui ne semble pas tourner comme il faut... ce qui évidemment, fait beaucoup réagir en Espagne.

Non, l’aventure espagnole ne ressemble pas vraiment à une idylle pour le moment. Depuis sa signature en 2024, Kylian Mbappé n’a gagné aucun titre majeur avec le Real Madrid et ça ne va pas changer cette saison, surtout avec le large retard sur le FC Barcelone en Liga. Et les critiques ne manquent pas, avec l’ancien du PSG qui est souvent pointé du doigt.

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« Si le Real Madrid recrute Mbappé , ce sera dix ans de titres consécutifs » Pourtant, l’histoire semblait parfaite. Déjà dragué après son explosion à l’AS Monaco, l’attaquant rejoignait enfin le club de ses rêves, après d’ailleurs une fin d’aventure au PSG marquée par la polémique et les tensions. En Espagne, certains assuraient même que le Real Madrid allait vivre une décennie historique, avec Kylian Mbappé. « Si le Real Madrid recrute Mbappé , ce sera dix ans de titres consécutifs » déclarait notamment le célèbre streameur Ibai Llanos, connu pour être un fervent supporter madrilène.