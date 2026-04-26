Transfert de Greenwood : Voilà le prix que l'OM peut réclamer cet été !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec l'OM, Mason Greenwood serait la priorité de plusieurs clubs pour la saison prochaine, notamment celle du Paris FC. En cas de qualification pour une compétition européenne, le club de Frank McCourt pourrait empocher 40-50M€ grâce à la vente de son numéro 10.

Alors que Mason Greenwood n'était plus en odeur de sainteté à Manchester United, l'OM de Frank McCourt en a profité pour boucler son transfert. En effet, le club marseillais a conclu la signature de l'attaquant de 24 ans grâce à une offensive à hauteur de 26M€. Une offre formulée lors de l'été 2024. Lorsqu'il a posé ses valises à l'OM, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 d'Habib Beye pourrait prendre le large dès cet été.

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

OM : Greenwood est évalué à 40-50M€ D'après les indiscrétions d'AS, divulguées ce dimanche matin, Mason Greenwood ne manquerait pas de prétendants sur le marché. En effet, l'ailier droit de l'OM serait la cible prioritaire de plusieurs clubs, notamment le Paris FC, pour la saison prochaine. Très performant sous les couleurs marseillaises, Mason Greenwood pourrait rapporter une belle somme d'argent à Frank McCourt en cas de vente cet été.