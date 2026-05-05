Tour de France - «Même Pogacar ne l'a pas fait» : Et si Paul Seixas avait pris la mauvaise décision ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le prodige Paul Seixas s'alignera sur le Tour de France dès cette saison. Un choix qui fait grandement parler compte tenu de son jeune âge et son manque d'expérience sur les courses à étapes. D'ailleurs, Jacky Durand est très inquiet pour le coureur de la Decathlon CMA CGM.

Après plusieurs semaines d'attente, c'est enfin officiel, Paul Seixas sera bien au départ du Tour de France au mois de juillet. Une présence qui fait grandement parler tant le prodige se présente enfin comme un potentiel successeur de Bernard Hinault, dernier français vainqueur de la Grande Boucle. C'était en 1985. Néanmoins, pour l'ancien coureur tricolore et triple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Paul Seixas prend un énorme risque compte tenu de son jeune âge (19 ans) et de son manque d'expérience, rappelant que même Tadej Pogacar ne l'avait pas fait.

Jacky Durand s'inquiète pour Paul Seixas « Ça me fait plus peur que ça m’excite, même si ça m’excite. Il est tellement incroyable, mais pour moi c’est improbable. C’est rare de voir des coureurs qui, deux ans après avoir été chez les juniors, s’alignent sur un grand tour. Pogacar, sur sa deuxième année pro, il a fait quelques courses à étapes mais même lui n’imaginait pas s’aligner sur un grand tour, surtout le Tour de France. La pression, il ne l’a pas, mais je pense qu’il ne sait pas ce qui va lui arriver, ça va lui faire drôle. Au même niveau, peut-être même plus que Voeckler ou Alaphilippe quand ils avaient pris le maillot jaune. On sent bien qu’il a la tête sur les épaules, qu’il va être préparé, mais je pense qu’il va le prendre en pleine gueule », confie-t-il sur le site d'Eurosport.