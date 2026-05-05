Tour de France - «Même Pogacar ne l'a pas fait» : Et si Paul Seixas avait pris la mauvaise décision ?

C'est désormais officiel, le prodige Paul Seixas s'alignera sur le Tour de France dès cette saison. Un choix qui fait grandement parler compte tenu de son jeune âge et son manque d'expérience sur les courses à étapes. D'ailleurs, Jacky Durand est très inquiet pour le coureur de la Decathlon CMA CGM.
Après plusieurs semaines d'attente, c'est enfin officiel, Paul Seixas sera bien au départ du Tour de France au mois de juillet. Une présence qui fait grandement parler tant le prodige se présente enfin comme un potentiel successeur de Bernard Hinault, dernier français vainqueur de la Grande Boucle. C'était en 1985. Néanmoins, pour l'ancien coureur tricolore et triple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Paul Seixas prend un énorme risque compte tenu de son jeune âge (19 ans) et de son manque d'expérience, rappelant que même Tadej Pogacar ne l'avait pas fait.
Jacky Durand s'inquiète pour Paul Seixas
« Ça me fait plus peur que ça m’excite, même si ça m’excite. Il est tellement incroyable, mais pour moi c’est improbable. C’est rare de voir des coureurs qui, deux ans après avoir été chez les juniors, s’alignent sur un grand tour. Pogacar, sur sa deuxième année pro, il a fait quelques courses à étapes mais même lui n’imaginait pas s’aligner sur un grand tour, surtout le Tour de France. La pression, il ne l’a pas, mais je pense qu’il ne sait pas ce qui va lui arriver, ça va lui faire drôle. Au même niveau, peut-être même plus que Voeckler ou Alaphilippe quand ils avaient pris le maillot jaune. On sent bien qu’il a la tête sur les épaules, qu’il va être préparé, mais je pense qu’il va le prendre en pleine gueule », confie-t-il sur le site d'Eurosport.
«Je pense qu’il va le prendre en pleine gueule»
Par conséquent, Jacky Durand s'inquiète pour Paul Seixas et ses éventuelles ambitions sur le Tour de France. Il ne le voit pas en mesure de rivaliser avec Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui, à eux deux, ont remporté les six dernières éditions de la Grande Boucle : « Si Seixas est sur le podium du Tour, j’avoue que je ne comprends plus rien. Pour moi c’est impossible, mais j’espère me tromper. Par rapport au début de saison, on peut mettre Seixas au-dessus de Vingegaard, mais Seixas était à 100% et on sait que Vingegaard n’a jamais été à 100% avant le début du Tour. Donc la tendance va s’inverser en juillet. Et d’autres coureurs moins forts que lui cette saison peuvent être devant sur trois semaines ».