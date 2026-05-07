Paul Seixas : Ça va être le jackpot pour le Tour de France et France Télévisions ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 seulement, Paul Seixas va participer à son premier Tour de France cet été. Attendu par de nombreux fans sur les routes de la Grande Boucle, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM a donc choisi de s’aligner sur cette édition 2026 qui débutera le 4 juillet prochain de Barcelone. Une présence qui pourrait d’ailleurs faire les affaires de l’organisation du Tour ainsi que du diffuseur, France Télévisions.

Après ce qu’on a vu à Liège-Bastogne-Liège, on aura droit au duel entre Tadej Pogacar et Paul Seixas pendant 3 semaines cet été. En effet, après une longue attente, le Français a fini par décider de prendre le départ du Tour de France pour la première fois. « Pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire une course de 3 semaines cette année, c’est parti sur le Tour. Il y avait combien de personnes dans le secret de ma décision ? Il n’y avait pas beaucoup de monde au courant », a pu dire Paul Seixas de sa décision.

« Le Tour de France ne pouvait pas se passer de Paul Seixas » Cet été, on aura donc l’occasion de voir Paul Seixas sur le Tour de France. Et voilà que cette décision du coureur de la Décathlon CMA CGM de s’aligner sur cette course va profiter à l’organisation de la Grande Boucle ainsi qu’à France Télévisions et ses audiences. Interrogé par CyclismActu, Cyrille Guimard a expliqué à ce propos : « Le Tour de France ne pouvait pas se passer de Paul Seixas. Ça fait six ans quand même que l'organisation du Tour, avec Christian Prudhomme, font le Tour avec deux coureurs, Vingegaard et Pogacar. Alors même si on vous dit que les taux d'audience sont bons, ok puisque le Tour de France se suffit à lui-même ».