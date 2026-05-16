Wembanyama annonce un atout secret avant le choc face à OKC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant battu les Timberwolves du Minnesota cette nuit (109-139), les Spurs de San Antonio vont affronter le Thunder d’Oklahoma City en finale de la Conférence Ouest. Un véritable choc entre les deux franchises, même si de son côté, Victor Wembanyama espère pouvoir jouer autour d’un atout secret pour les siens : l’inexpérience en play-offs. Explications.

Pour sa première campagne de play-offs, Victor Wembanyama va vivre un sacré choc avec les Spurs de San Antonio. Qualifiée pour la finale de conférence ouest, la franchise texane va désormais se frotter au Thunder d’Oklahoma City, grand favori et tenant du titre. De son côté, « Wemby » s’est livré sur cette série de folie à venir, estimant que l’inexpérience des Spurs en play-offs peut finalement jouer en leur faveur.

« Je pense aussi que le manque d’expérience peut être une force » « Les mots ‘finales de conférence’ paraissent irréels pour moi en ce moment. C’est quelque chose que j’ai entendu toute ma vie et maintenant, on y est. C’est un peu irréel. Mais au final, ce n’est que du basket. On sait ce qu’on doit faire. Le cœur compte plus que tout. Plus que les qualités physiques, plus que la taille, plus que l’expérience. Et je pense aussi que le manque d’expérience peut être une force : si on ne sait pas que quelque chose est censé être impossible, alors on le fait. C’est aussi simple que ça », a confié Wembanyama sur le plateau de Prime Vidéo.