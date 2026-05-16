Mercato : Ce club veut faire affaire avec le PSG… et l’OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’Atlético de Madrid voudrait se renforcer offensivement avec la possible perte de Julian Alvarez. Les Colchoneros auraient déjà ciblé certains joueurs offensifs et la Ligue 1 est l’un des terrains de chasse de la formation de Diego Simeone. Un attaquant du PSG et un de l’OM seraient sur la short list du club madrilène.

Depuis quelques jours maintenant, le nom de Julian Alvarez revient avec insistance dans les rumeurs mercato. Si l’on parle du buteur argentin, c’est pour un possible départ de l’Atlético de Madrid et plusieurs clubs seraient intéressés. En Espagne, le FC Barcelone aimerait bien l’attirer, mais c’est surtout le PSG qui serait le mieux placé pour l’accueillir. Le champion du monde 2022 serait d’ailleurs la priorité de Luis Enrique pour se renforcer offensivement en cas de départ de Gonçalo Ramos.

L’Atlético de Madrid s’intéresse à Lee et Greenwood D’après certaines sources, Julian Alvarez voudrait quitter l’Atlético de Madrid et il y a peu de chances que le club espagnol ne le retienne cet été. Les Colchoneros ont donc commencé à activer certaines pistes pour se renforcer offensivement et d’après les informations du journal Sport, Kang-in Lee ainsi que Mason Greenwood feraient partie des options du directeur sportif madrilène, Mateu Alemany. Ferran Torres serait également pisté.