Victor Wembanyama : La très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première participation au Playoffs en NBA, Victor Wembanyama s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest où les Spurs défieront le Thunder. Un match très attendu, mais qui confirme une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Wemby ne sera pas disponible pour la première fenêtre estivale de qualification pour la Coupe du monde.

Vainqueur de Minnesota vendredi soir, San Antonio va retrouver la finale de la Conférence Ouest pour la première fois depuis 2017 ! Un petit évènement pour les Spurs, mais également pour Victor Wembanyama. Pour sa troisième saison en NBA, le Français disputait ses premiers playoffs, et c'est déjà une réussite. Wemby est effectivement très impressionnant et empile les performances historiques. Il devrait d'ailleurs maintenir ce niveau pour dominer le Thunder en finale de conférence. OKC, qui possédait le meilleur bilan de la saison régulière, a sweepé les Lakers et a pu se reposer en attendant les Spurs.

Wembanyama absent avec les Bleus ? Cependant, cette qualification des Spurs n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe de France. « S'il passe le prochain tour, il ne pourra être là à la première fenêtre (de l'été) », confiait ainsi le sélectionneur de l'équipe de France Frédéric Fauthoux il y a quelques jours au micro du Moscato Show de RMC. Les Bleus affronteront en effet la Belgique et la Finlande les 3 et 6 juillet prochainsdans le cadre de la première fenêtre estivale de qualification pour la Coupe du monde. Et compte tenu de sa présence en finale de Conférence NBA, Victor Wembanyama ne sera donc pas présent avec l'équipe de France.