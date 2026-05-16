«Il faut un autiste en entraîneur» : L'annonce surréaliste d'un ancien joueur de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la fin d'une saison qui aura été décevante et en dessous des attentes, l'OM va devoir recomposer une équipe capable d'atteindre les sommets à nouveau. Le club de la cité phocéenne ne devrait pas continuer avec Habib Beye et depuis quelques jours, de nombreux noms fusent dans les médias concernant son successeur. Les discussions sont animées au sujet du bon profil pour entraîner cette équipe.

A l'OM, il faut tenter d'oublier cette saison difficile. Pour prendre en main cette équipe, de nombreux profils sont évoqués. Au vu de la pression présente dans ce club, un profil plutôt expérimenté est recommandé. Certains noms comme Christophe Galtier ou Bruno Génésio ont été mis en avant ces derniers jours. Un ancien joueur aurait donné son avis sur la question.

Le profil parfait pour entraîner l'OM débusqué ? A l'OM, les attentes autour de l'équipe sont grandes en termes de résultats et les exigences sont hautes. Il faut donc un entraîneur ayant les épaules pour relever ce défi, tout en accordant assez peu d'importance aux critiques le concernant. « Un ancien joueur de l'OM m'a dit qu'il faudrait un autiste en entraîneur. Donc on a tous parlé de Bielsa après. Avec le contexte, tout ce qui s'écrit dans la presse et sur les réseaux, avoir quelqu'un qui est dans sa bulle et qui n'en a rien foutre, c'est pas mal aussi » révèle le correspondant à Marseille de L'Equipe Mathieu Grégoire, invité de Football Club de Marseille.