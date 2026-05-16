Ça chauffe à Marseille : «Nous n’avons jamais été aussi proches d’une vente de l’OM»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le sujet de la vente de l'OM passionne les supporters marseillais depuis plusieurs années. Cependant, jusque-là cela Frank McCourt ne semblait pas ouvert à céder ses parts. Mais visiblement, la donne aurait clairement changé, au point qu'une vente du club soit désormais possible.

Depuis que Frank McCourt est arrivé à l'OM en octobre 2016, les rumeurs de vente du club sont nombreuses. Elles se sont toutefois accélérées en 2020 entre les annonces concernant un intérêt de l'Arabie Saoudite et l'occupation de l'espace médiatique par le duo Ajroudi-Boudjellal qui avait promis de grandes choses pour l'OM. Cependant, rien n'a abouti et Frank McCourt a plusieurs fois affiché sa volonté de rester le propriétaires du club phocéen.

«L'OM devient un boulet pour McCourt» Mais la tendance peut-elle évoluer dans les prochaines semaines ? Ce n'est pas impossible compte tenu de la situation très compliquée de l'OM actuellement. « Nous n’avons jamais été aussi proches d’une vente de l’OM », assure même Mathieu Grégoire, journaliste de L'EQUIPE invité de Football Club de Marseille, qui précise l'OM « devient un boulet pour McCourt ». Néanmoins, rien d'acter puisque Mathieu Grégoire explique qu'il ne s'agit pas d'une information, mais plus d'une analyse, d'autant plus que dans le même temps, « dans les milieux parisiens, Frank McCourt continue de faire passer le message qu'il n'est pas vendeur ».