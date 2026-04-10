Vente OM : L'annonce troublante de Frank McCourt ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt était très attendu puisque ce n'est que la deuxième fois depuis qu'il est propriétaire de l'OM qu'il se présente devant les médias. L'occasion de faire une annonce sur la vente du club et l'éventuelle arrivée de nouveaux investisseurs.

Il y a quelques jours, dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt ouvrait la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », confiait le propriétaire de l'OM.

EN DIRECT - Franck McCourt le propriétaire de l'OM présente Stéphane Richard le nouveau président.

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McCourt lâche une annonce troublante sur la situation économique du club Par conséquent, la présence de Frank McCourt en conférence de presse ce vendredi était très attendue, au point que certaines rumeurs ont circulé concernant la possibilité que le Bostonien annonce l'arrivée de nouveaux investisseurs. Mais le propriétaire de l'OM a rapidement mis fin aux spéculations par le biais d'une annonce assez troublante : « L'OM est l'un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n'avons pas de grosses dettes. Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d'atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il n'y a rien d'autres à ajouter ».