«C'est énorme» : Victor Wembanyama lance le choc en NBA !

Vainqueur des Timberwolves dans le match 6, les Spurs sont qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest afin de disputer une choc contre le Thunder. Le deux meilleures équipes de la saison régulière vont donc se retrouver, et clairement Victor Wembanyama a hâte d'y être.
Au terme d'une plus accrochée qu'attendu, les Spurs ont toutefois dominé les Timberwolves en 6 matches grâce une ultime victoire vendredi soir (139-109). San Antonio va donc retrouver le Thunder en Finale de Conférence pour le choc tant attendu entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. Ce sera également l'occasion de voir s'affronter Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, deux des trois candidats au titre de MVP. D'ailleurs, le Français a déjà hâte d'y être et a même encore du mal à réaliser le parcours réalisé par les Spurs qu'il y a encore un terminaient à la 13e place de la Conférence Ouest.
Wembanyama s'enflamme pour la qualification en finale de Conférence
« C’est énorme. Mon esprit a hâte, mon corps est fatigué. Mais le terme "Finales de Conférence" est juste fou. Je l’ai entendu toute ma vie. Arriver ici est juste spécial, j’espère que c’est la première d’une longue série », confie-t-il dans des propos rapportés le site Trashtalk avant de poursuivre.
«C'est juste fou»
« On est confiants, bien sûr. Mais il faut garder ce bon niveau de confiance. La priorité est de se reposer, puis ce sera vidéo, scouting, et entrainement. Le cœur compte plus que tout. Plus que les capacités physiques, plus que la taille, plus que l’expérience. Et je pense que le manque d’expérience — si on ne sait pas que c’est impossible, on peut le faire. C’est aussi simple que ça. Je n’ai jamais pris autant de plaisir en défense (que face aux Wolves). Tout le monde était lié, connecté. Je pouvais faire les aides car je savais que j’avais quelqu’un derrière moi. Tout le monde était ensemble », ajoute Victor Wembanyama.