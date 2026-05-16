«C'est énorme» : Victor Wembanyama lance le choc en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur des Timberwolves dans le match 6, les Spurs sont qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest afin de disputer une choc contre le Thunder. Le deux meilleures équipes de la saison régulière vont donc se retrouver, et clairement Victor Wembanyama a hâte d'y être.

Au terme d'une plus accrochée qu'attendu, les Spurs ont toutefois dominé les Timberwolves en 6 matches grâce une ultime victoire vendredi soir (139-109). San Antonio va donc retrouver le Thunder en Finale de Conférence pour le choc tant attendu entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. Ce sera également l'occasion de voir s'affronter Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, deux des trois candidats au titre de MVP. D'ailleurs, le Français a déjà hâte d'y être et a même encore du mal à réaliser le parcours réalisé par les Spurs qu'il y a encore un terminaient à la 13e place de la Conférence Ouest.

Wembanyama s'enflamme pour la qualification en finale de Conférence « C’est énorme. Mon esprit a hâte, mon corps est fatigué. Mais le terme "Finales de Conférence" est juste fou. Je l’ai entendu toute ma vie. Arriver ici est juste spécial, j’espère que c’est la première d’une longue série », confie-t-il dans des propos rapportés le site Trashtalk avant de poursuivre.