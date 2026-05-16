Real Madrid : José Mourinho est prêt à dire oui, l’annonce de Fabrizio Romano

Axel Cornic

Après l’échec Xabi Alonso, le Real Madrid souhaite engager un nouvel entraineur de renom pour remplacer Alvaro Arbeloa, qui n’aura finalement tenu que quelques mois. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, comme celle menant à Didier Deschamps, mais c’est finalement José Mourinho qui devrait être l’heureux élu.

On le pensait désormais fini pour le très haut niveau. Après ses échecs en Premier League, son passage à l’AS Roma et à Fenerbahçe, José Mourinho a fait un retour aux sources en signant pour Benfica. Mais cette aventure devrait bientôt prendre fin, puisqu’une opportunité en or se présente pour le Portugais.

« Le Real Madrid a reçu le feu vert de José Mourinho la semaine dernière » En effet, il devrait faire son grand retour sur le banc du Real Madrid, qu’il a déjà occupé de juillet 2010 à juin 2013. Il semble être le favori du président Florentino Pérez, persuadé que seul lui peut ramener la discipline au sein d’un vestiaire fragilisé par les guerres d’égos. « Le Real Madrid a reçu le feu vert de José Mourinho la semaine dernière et le transfert devrait être finalisé très prochainement » a annoncé ce samedi Fabrizio Romano, sur X. « Mourinho n'a jamais eu le moindre doute et n'a jamais posé de problème lors des premières discussions concernant la suite des opérations. Il est extrêmement enthousiaste à l'idée de ce nouveau chapitre avec le Real Madrid ».