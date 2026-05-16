Officiel : L’OM annonce une signature étonnante !

Alexis Brunet

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais l’OM a déjà annoncé une nouvelle signature. Le club phocéen a conclu un accord avec un nouveau partenaire, la marque de boissons énergisantes Monster Energy. Il sera désormais possible pour les supporters marseillais d’acheter des boissons de la marque lors des jours de match au Vélodrome.

Dimanche soir, l’OM recevra le Stade Rennais au Vélodrome pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Les joueurs d’Habib Beye souhaiteront s’imposer pour essayer d’arracher une qualification en Ligue Europa, mais cela ne sera pas facile face à la formation de Franck Haise. Lors de ce match, les supporters marseillais auront droit à une petite nouveauté.

L’OM et Monster Energy s’associent Ce samedi, l’OM a annoncé par le biais d’un communiqué un nouveau partenariat avec la marque de boissons énergétiques : Monster Energy. Le club phocéen a publié un communiqué pour annoncer la bonne nouvelle. « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature d’un partenariat officiel avec Monster Energy, marque reconnue et ancrée dans l’univers du sport. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de faire converger deux univers aux codes forts et aux fanbases très engagées : le football et la culture Monster Energy. La passion du sport, l’intensité des émotions et l’exigence de la performance constituent un socle naturel pour cette alliance. » Il sera donc désormais possible pour les supporters marseillais de se procurer des boissons Monster Energy lors des matchs à domicile.