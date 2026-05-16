Kylian Mbappé contre le RN : La ville de Paris apporte son soutien !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, Kylian Mbappé n’a pas hésité à prendre position contre le Rassemblement National (RN) à l’occasion d’un entretien accordé à Vanity Fair. Une sortie qui a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part du parti d’extrême droite. De son côté, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire (PS), a souhaité apporter son soutien à la star du Real Madrid.

Kylian Mbappé dans la tourmente. Très décrié en club avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France s’est également fait attaquer par le Rassemblement National. Et pour cause, il y a quelques jours, l’ancienne star du PSG n’a pas hésité à critiquer le parti d’extrême droite à l’occasion d’un entretien avec Vanity Fair. Si Jordan Bardella ou encore Marine Le Pen n’ont pas hésité à critiquer le joueur de 27 ans, Emmanuel Grégoire lui, a plutôt tenu à le soutenir.

« Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN » « Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s’exprimer politiquement. Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l’extrême droite », a ainsi écrit le nouveau maire de Paris depuis son compte X. Une sortie que Kylian Mbappé appréciera à coup sûr.