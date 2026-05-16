Kylian Mbappé contre le RN : La ville de Paris apporte son soutien !

Récemment, Kylian Mbappé n’a pas hésité à prendre position contre le Rassemblement National (RN) à l’occasion d’un entretien accordé à Vanity Fair. Une sortie qui a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part du parti d’extrême droite. De son côté, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire (PS), a souhaité apporter son soutien à la star du Real Madrid.
Kylian Mbappé dans la tourmente. Très décrié en club avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France s’est également fait attaquer par le Rassemblement National. Et pour cause, il y a quelques jours, l’ancienne star du PSG n’a pas hésité à critiquer le parti d’extrême droite à l’occasion d’un entretien avec Vanity Fair. Si Jordan Bardella ou encore Marine Le Pen n’ont pas hésité à critiquer le joueur de 27 ans, Emmanuel Grégoire lui, a plutôt tenu à le soutenir.
« Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN »
« Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s’exprimer politiquement. Plein soutien à Kylian Mbappé, enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l’extrême droite », a ainsi écrit le nouveau maire de Paris depuis son compte X. Une sortie que Kylian Mbappé appréciera à coup sûr.
« Je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir »
« Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde », déclarait notamment Kylian Mbappé à Vanity Fair sur la montée de l’extrême droite en France.