Mercato : Le PSG prêt à sacrifier Barcola pour un transfert à plus de 100M€, la presse espagnole lâche une bombe !

Alexis Brunet

Depuis des mois maintenant, des rumeurs affirment que le PSG chercherait à prolonger le contrat de Bradley Barcola. Mais ce dossier n’avance pas et l’attaquant pourrait finalement quitter Paris cet été. Le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à le vendre pour financer un transfert à plus de 100M€ à en croire les informations de la presse espagnole.

Cet été, le PSG va avoir plusieurs dossiers chauds à gérer et Bradley Barcola pourrait être l’un d’entre eux. L’attaquant est sous contrat jusqu’en 2028 et le club de la capitale cherche à le prolonger. Toutefois cela traîne et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool souhaiterait l’attirer et le joueur ne serait pas insensible à cet intérêt.

Une vente de Barcola pour faciliter l’arrivée de Julian Alvarez ? Bradley Barcola ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure au PSG car il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable à Paris. D’après les informations du journal espagnol Sport, le club de la capitale pourrait se résigner à vendre l’ancien Lyonnais pour financer le transfert de Julian Alvarez. Cela libérerait une place au sein du secteur offensif du champion de France et l’argent récolté permettrait de financer en partie l’arrivée de l’international argentin qui pourrait coûter plus de 100M€ aux dirigeants parisiens.