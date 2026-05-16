Mercato : Le PSG prêt à sacrifier Barcola pour un transfert à plus de 100M€, la presse espagnole lâche une bombe !

Depuis des mois maintenant, des rumeurs affirment que le PSG chercherait à prolonger le contrat de Bradley Barcola. Mais ce dossier n’avance pas et l’attaquant pourrait finalement quitter Paris cet été. Le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à le vendre pour financer un transfert à plus de 100M€ à en croire les informations de la presse espagnole.
Cet été, le PSG va avoir plusieurs dossiers chauds à gérer et Bradley Barcola pourrait être l’un d’entre eux. L’attaquant est sous contrat jusqu’en 2028 et le club de la capitale cherche à le prolonger. Toutefois cela traîne et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool souhaiterait l’attirer et le joueur ne serait pas insensible à cet intérêt.
Une vente de Barcola pour faciliter l’arrivée de Julian Alvarez ?
Bradley Barcola ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure au PSG car il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable à Paris. D’après les informations du journal espagnol Sport, le club de la capitale pourrait se résigner à vendre l’ancien Lyonnais pour financer le transfert de Julian Alvarez. Cela libérerait une place au sein du secteur offensif du champion de France et l’argent récolté permettrait de financer en partie l’arrivée de l’international argentin qui pourrait coûter plus de 100M€ aux dirigeants parisiens.
Le PSG s’activera après la finale de la Ligue des champions
Le PSG n’aurait toutefois pas encore passé la seconde pour un potentiel transfert de Julian Alvarez ou une vente de Bradley Barcola et il ne le fera pas avant la finale de la Ligue des champions d’après les dires de Luis Campos. « Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a prise avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations. Notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. On m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre », a déclaré le directeur sportif parisien à beIN SPORTS après la victoire contre le RC Lens (0-2).