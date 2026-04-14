Mercato - PSG : Le prochain phénomène du club déjà ciblé sur le marché ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Dro Fernandez (18 ans). En effet, les hautes sphères parisiennes ont trouvé un accord à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone. Après Dro Fernandez, le club de la capitale compterait s'offrir une pépite brésilienne de 16 ans.

A l'intersaison 2025, le PSG a procédé à quelques ajustements dans son effectif. Plutôt que d'enflammer le mercato, le club de la capitale s'est contenté de s'offrir trois nouveaux joueurs pour étoffer le groupe de Luis Enrique. En effet, Luis Campos a recruté à la fois Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et lors du dernier mercato hivernal, le PSG a profité d'une belle opportunité de marché.

«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC ! https://t.co/KOjhQySEA3 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le PSG en pince pour Eduardo Conceição Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG s'est jeté sur lui au mois de janvier. Après avoir convaincu le crack de 18 ans de migrer vers Paris, la direction du club rouge et bleu a négocié un transfert à hauteur de 8M€ avec la direction du FC Barcelone, et ce, pour conserver une bonne relation avec elle. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est enflammé Dro Fernandez après sa signature au PSG.