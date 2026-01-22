Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un penalty pour offrir la victoire tant attendue par le peuple marocain à la Coupe d’Afrique des nations. Mission ratée par Brahim Diaz qui a vu sa panenka être captée par Edouard Mendy pendant la finale de la CAN la semaine dernière (0-1). Un traumatisme face au Sénégal pour Diaz sur lequel Kylian Mbappé compte bien travailler avec le reste de l’effectif madrilène.

Un geste qui a fait le tour de la toile. Alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer dans cette finale de la Coupe d’Afrique des nations dimanche dernier, Brahim Diaz obtenait un penalty après l’intervention de la VAR. Dans la foulée de l’interruption de plusieurs minutes due à la sortie du terrain des Sénégalais en signe de protestation, l’international marocain du Real Madrid ratait son penalty face à Edouard Mendy.

Brahim Diaz tente une panenka et la rate Pour tromper le gardien du Sénégal, Brahim Diaz a opté pour une panenka, mais a manqué son geste technique. Arrêt de Mendy qui maintenait les Lions de la Teranga en vie et qui ont fini par vaincre le Maroc (1-0) en prolongations. Le geste choisi par Diaz lui a valu des messages haineux sur les réseaux sociaux, mais le soutien de Kylian Mbappé qui a connu cette sensation de laisser tomber son pays en compétition avec son tir au but raté contre la Suisse pendant l’Euro 2021.