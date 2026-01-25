Kylian Mbappé : Le gros problème au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid. L’attaquant de 27 ans affiche une moyenne impressionnante chez les Merengue. Seulement, l’ancien du PSG pourrait finir par devenir un problème au sein de la Casa Blanca si jamais il souffre d’une baisse de forme dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé est dans une forme étincelante depuis le début de saison. Sacré Soulier d'Or lors de son premier exercice, le natif de Bondy brille avec le Real Madrid et il ne semble pas avoir de coup de mou. Ce samedi contre Villarreal, l’attaquant de 27 ans s’est de nouveau illustré avec un doublé, dont une réalisation avec une panenka dédiée à Brahim Diaz, faisant grimper son total à 34 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues.

Mbappé, une dépendance qui va poser problème au Real Madrid ? Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé a marqué à lui tout seul 60 % des buts du Real Madrid lors des 11 derniers matchs qu’il a disputés. La dépendance semble de plus en plus évidente chez les Merengue concernant le champion du monde 2018. Quand l’ancien du PSG est en forme, l’équipe gagne même quand elle ne joue pas bien. Mais si jamais Kylian Mbappé souffre d’une baisse de régime, cela pourrait rapidement devenir un problème pour le Real Madrid.