Un joueur entre dans «une colère noire», l'accord avec le PSG qui fait jaser...

Le mercato hivernal approche de son terme, prévu pour le 2 février au soir prochain. Et du côté du PSG, ce fut une fenêtre des transferts relativement calme. En coulisses, ça discute de prolongations des contrats d'Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola. En parallèle, un accord a été convenu avec une jeune pépite, ce qui n'en a pas laissé certains de marbre...

En période de mercato, les rumeurs fusent pour ce qui est des accords entre clubs et joueurs. Cette facette du football professionnel est susceptible d'engendrer de sérieuses fractures dans les institutions. Ce fut notamment le cas entre Kylian Mbappé et le PSG au moment de sa décision de ne pas rester une année de plus en activant la clause de son contrat. Et cette fois-ci, il semblerait que ce soit une signature au Paris Saint-Germain qui aurait mis le feu aux poudres.

A Barcelone, le transfert de Dro Fernandez ne passe pas Selon les informations de SPORT, le fait que Dro Fernandez, pur produit de La Masia, ait quitté le FC Barcelone pendant ce mercato hivernal contre un chèque de 8M€ aurait été particulièrement mal perçu en Catalogne. Gavi et son agent seraient entrés dans une colère noire en apprenant le départ du milieu offensif de 18 ans qui a signé un contrat au PSG jusqu'en juin 2030. Le clan Gavi reprocherait aux dirigeants du Barça de ne pas avoir mis tout en œuvre dans l'optique de conserver Dro Fernandez au FC Barcelone en le faisant jouer plus régulièrement notamment.