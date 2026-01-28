Officiel - Ligue des Champions : Absence de dernière minute au PSG !

Amadou Diawara

Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique reçoit Newcastle ce mercredi soir. Dans la matinée, le club de la capitale a officialisé son groupe de joueurs convoqués pour ce choc. S'ils a participé aux derniers entrainements collectifs, Fabian Ruiz ne figure pas dans la liste.

Après sept journées en saison régulière de la Ligue des Champions, le PSG fait partie du top 8. En effet, le club emmené par Luis Enrique est classé 6ème, ayant engrangé 13 points au total. Pour rappel, le PSG compte quatre victoires, un nul et deux défaites. Plus précisément, l'écurie rouge et bleu a battu à la fois l'Atalanta (4-0), le FC Barcelone (2-1), le Bayer Leverkusen (7-2) et Tottenham (5-3), a été tenu en échec par l'Athletic Bilbao (0-0), et a a perdu contre le Bayern (2-1) et le Sporting Lisbonne (2-1).

PSG : Lee et Ndjantou sont toujours forfaits Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG doit se frotter à Newcastle ce mercredi soir au Parc des Princes. Pour assurer sa place dans le top 8, le club de la capitale doit l'emporter. Toutefois, la bande à Ousmane Dembélé sera privée de Fabian Ruiz, l'un des hommes forts du milieu de terrain du PSG, face aux Magpies.