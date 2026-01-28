Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de changer de gardien. Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City et Lucas Chevalier est arrivée en provenance du LOSC. Mais voilà que le Français se retrouve avec une énorme pression sur les épaules et ça s’est compliqué pour lui à cause de ses erreurs. Et voilà que la relation entre Chevalier et le reste du vestiaire du PSG inquiète également certains.

Lucas Chevalier est aujourd’hui un joueur du PSG. Arrivé en provenance du LOSC, le Français a eu la lourde tâche de passer avec Gianluigi Donnarumma. Attendu au tournant, il n’a pour le moment pas vraiment répondu présent, enchainant plusieurs erreurs qui lui ont clairement fait perdre des points. Chevalier se retrouve ainsi dans une situation compliquée. Accentuée en plus de cela par une relation complexe avec le reste des joueurs du PSG ?

« Je n’ai pas l’impression qu’il a un énorme soutien de ses coéquipiers » Existe-t-il un problème entre Lucas Chevalier et les joueurs du PSG ? C’est la théorie soulevée ce mercredi par Bertrand Latour. En effet, sur Canal+, le journaliste a confié à propos de ce dossier chaud du côté de Paris alors que Matvey Safonov a été titularisé ce mercredi soir contre Newcastle : « C’est la blessure de Safonov qui a masqué le changement dans la hiérarchie. Dans l’esprit de Luis Enrique, il est bien antérieur à ce soir. Lucas Chevalier avait une chance énorme dans le malheur de Safonov pour se relancer et ça n’a pas été le cas. Moi ce qui m’interroge et ce qui m’inquiète davantage pour Chevalier, ce que je découvre au fil des semaines, je n’ai pas l’impression qu’il a un énorme soutien de ses coéquipiers. Je n'en vois pas beaucoup qui montent au créneau pour le défendre ».