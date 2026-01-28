Kylian Mbappé : Son ancien pote du PSG ne l’a pas oublié, la sortie qui va faire parler

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Real Madrid à l’issue de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a croisé du beau monde durant ses sept saisons dans la capitale. L’un de ses anciens coéquipiers s’est d’ailleurs prononcé au sujet de l’international tricolore dans un entretien accordé à la presse espagnole…

Kylian Mbappé est parvenu à réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid à l’été 2024. Après plusieurs offensives du président Florentino Pérez, l’international français aura donc attendu ses 25 ans pour rejoindre le géant espagnol, après sept saisons au Paris Saint-Germain. Cette aventure du côté du Parc des Princes a permis à Kylian Mbappé de fréquenter des grands noms du football, comme Thiago Silva, Gianluigi Buffon, Lionel Messi ou encore Angel Di Maria.

Mbappé meilleur joueur du monde ? Cet ancien du PSG valide Et l’ancien numéro 11 du PSG suit de près les prestations de Kylian Mbappé au Real Madrid, où il a passé quatre ans (2010-2014). Pour l’Argentin, le capitaine des Bleus est tout simplement le « meilleur joueur du monde ». « Oui, répond-il dans un entretien accordé au quotidien AS. Kylian fait partie des meilleurs joueurs mondiaux depuis plusieurs années déjà. Les titres collectifs ont bien sûr une grande influence sur les distinctions individuelles, mais il prouve chaque jour qu'il fait partie des plus grands et qu'il est aujourd'hui le meilleur. Depuis qu'il a trouvé son style de jeu, c'est un joueur qui fait la différence. »

