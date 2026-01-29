Luis Enrique : Une clause de départ au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a déjà signé une prolongation de contrat il y a près d'un an maintenant. L’Espagnol est ainsi lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, mais ça pourrait prochainement évoluer. En effet, l’objectif de Paris serait de prolonger à nouveau Luis Enrique. Un nouveau contrat qui pourrait d’ailleurs lui donner également la possibilité de partir quand il veut

Après Christophe Galtier, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a ainsi pris les commandes du club de la capitale et pour le moment, tout était tout rose entre les différentes parties. Une belle histoire qui pourrait d’ailleurs bien durer encore un peu plus longtemps que prévu. En effet, aujourd’hui, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais voilà qu’un an après avoir prolongé son entraîneur, la direction parisienne veut déjà lui offrir un nouveau bail.

Luis Enrique au PSG jusqu’en 2030 ? Le PSG et Luis Enrique se sont bien trouvés, à tel point que l’histoire entre les deux pourrait encore durer un moment. Ainsi, comme ça avait pu être révélé ces derniers jours par Le Parisien, il serait question d’une nouvelle prolongation de contrat pour l’entraîneur espagnol. Une tendance confirmée ce jeudi par Sport. Le média ibérique explique ainsi que l’objectif serait de garder Luis Enrique jusqu’en 2030, une date loin d’être choisie au hasard. Luis Campos est lui aussi lié jusqu’en 2030 et les avenir de l’Espagnol et du Portugais pourraient ainsi être liés.