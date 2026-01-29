Luis Enrique : Une clause de départ au PSG ?

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a déjà signé une prolongation de contrat il y a près d'un an maintenant. L’Espagnol est ainsi lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, mais ça pourrait prochainement évoluer. En effet, l’objectif de Paris serait de prolonger à nouveau Luis Enrique. Un nouveau contrat qui pourrait d’ailleurs lui donner également la possibilité de partir quand il veut
Après Christophe Galtier, le PSG avait décidé de faire confiance à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a ainsi pris les commandes du club de la capitale et pour le moment, tout était tout rose entre les différentes parties. Une belle histoire qui pourrait d’ailleurs bien durer encore un peu plus longtemps que prévu. En effet, aujourd’hui, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG. Mais voilà qu’un an après avoir prolongé son entraîneur, la direction parisienne veut déjà lui offrir un nouveau bail.
Luis Enrique au PSG jusqu’en 2030 ?
Le PSG et Luis Enrique se sont bien trouvés, à tel point que l’histoire entre les deux pourrait encore durer un moment. Ainsi, comme ça avait pu être révélé ces derniers jours par Le Parisien, il serait question d’une nouvelle prolongation de contrat pour l’entraîneur espagnol. Une tendance confirmée ce jeudi par Sport. Le média ibérique explique ainsi que l’objectif serait de garder Luis Enrique jusqu’en 2030, une date loin d’être choisie au hasard. Luis Campos est lui aussi lié jusqu’en 2030 et les avenir de l’Espagnol et du Portugais pourraient ainsi être liés.
Il aura la possibilité de partir avant ?
Très heureux au PSG, Luis Enrique n’aurait pas prévu de partir dans l’immédiat malgré certaines rumeurs qui ont pu apparaitre. Rester étant sa priorité, l’Espagnol voudrait que sa prolongation soit réglé d’ici la fin de la saison. Luis Enrique semble donc s’inscrire sur le long terme à Paris, mais ce n’est pas pour autant qu’il pourrait y rester jusqu’en 2030. En effet, le prochain contrat de l’entraîneur parisien pourrait abriter différentes clauses et notamment une qui pourrait lui assurer de pouvoir quitter le PSG quand bon lui semble sans devoir payer le moindre euro.