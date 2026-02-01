Benatia-Longoria : Malaise à l'OM, l'un des deux va partir ?

Axel Cornic

Beaucoup de monde s’inquiète de l’avenir de Roberto De Zerbi après l’élimination désastreuse de l’Olympique de Marseille de la Ligue des Champions. Mais l’entraineur italien n’est pas le seul homme en danger en ce moment, puisque les tensions semblent de plus en plus nombreuses au sein du club phocéen, notamment dans le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

A Marseille, on est habitués aux crises. Mais celle-ci, pourrait bien être plus grave que prévu ! Car ce qui s’est passé ces derniers jours a ébranlé jusqu’aux fondations même du projet de l’OM et cela ne concerne pas seulement Roberto De Zerbi, dont le départ semble avoir été abordé dès le lendemain de l’élimination en Ligue des Champions.

«Si demain il y a Zidane entraîneur…» : Le réel problème de l’OM annoncé et ce n’est pas De Zerbi ! https://t.co/pqEyxDeS3V — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

De la friture sur la ligne entre Benatia et Longoria ? Mais le mal serait bien plus profond. D’après les informations de La Provence, le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria qui semblé si soudé, commencerait à se fissurer. Le directeur sportif et le président n’auraient pas les mêmes hommes de confiance au sein de l’OM et leur relation ne serait plus si idyllique qu’elle ne pouvait sembler il y a encore quelques mois. D’ailleurs, le quotidien marseillais assure qu’en ce qui concerne l’ancien défenseur central, sa présence pour la saison 2026/2027 ne serait plus vraiment assurée.