CAN 2025 : Un joueur du Sénégal prêt à signer à l'OM ? «C'est possible»

La Coupe d'Afrique des nations a touché à sa fin le 18 janvier dernier avec une opposition totalement folle entre le Maroc et le Sénégal dans les derniers instants du temps réglementaire et les prolongations. Finalement, ce sont les Lions de la Teranga qui ont été sacrés champions d'Afrique au grand dam du Maroc, pays hôte de la compétition. L'un des artisans de ce succès sénégalais a été interrogé sur une venue à l'Olympique de Marseille...

Le Sénégal a écœuré Achraf Hakimi et le Maroc. Bien que le capitaine de la sélection disputait la Coupe d'Afrique des nations sur ses terres avec les Lions de l'Atlas, les Lions de la Teranga ont finalement pris le meilleur sur les locaux grâce à un coup de canon de Pape Gueye en finale de la CAN au stade Prince Moulay Abdellah le 18 janvier dernier (1-0). Le tout dans un final rocambolesque avec un but sénégalais refusé pour une faute, un penalty accordé par le VAR pour le Maroc que Brahim Diaz a manqué en tentant une panenka arrêtée par Edouard Mendy. Lors des prolongations, Pape Gueye a libéré le peuple sénégalais en leur offrant une deuxième Coupe d'Afrique des nations après l'édition de 2021.

« C’était une délivrance quand j’ai marqué ! » ⚽️🇸🇳



Pape Gueye, unique buteur de la finale de la CAN, revient avec émotion sur son but qui a permis aux Sénégalais de remporter leur deuxième Coupe d’Afrique des Nations. 🏆



Une interview exclusive à découvrir ce dimanche à 11h… pic.twitter.com/GylYJDTCAC — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 24, 2026

Héros du Sénégal, Pape Gueye est retourné à Villarreal après la CAN Depuis, Pape Gueye est retourné à Villarreal où il a été célébré en héros par les supporters du club espagnol devant Brahim Diaz qui se déplaçait avec le Real Madrid sur la pelouse du Stade de la Ceramica en fin de semaine dernière (2-0). L'espace de quatre saisons, à seulement 21 ans à l'époque, le milieu de terrain sénégalais rejoignait l'OM bien qu'il ait signé un pré-contrat avec Watford en parallèle. Gueye restera quatre ans à Marseille avant de traverser les Pyrénées pour Villarreal. Une période qui a compté pour le joueur interrogé par Téléfoot sur un hypothétique retour à l'Olympique de Marseille à l'avenir.