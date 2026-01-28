CAN 2025 : Des «sanctions sans précédent» après les incidents entre le Maroc et le Sénégal ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

10 jours après la finale chaotique de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal comparaissait devant la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football ce mardi. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict devrait être annoncé incessamment sous peu, avec des sanctions qui pourraient être « sans précédent ».

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations le 18 janvier face au Maroc (1-0), le Sénégal comparaissait devant la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) mardi, après les incidents qui ont marqué la rencontre opposant les deux nations. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, ainsi qu’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ont été auditionnés, comme indiqué par Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans un communiqué.

« L’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit heures » « La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique nationale et internationale qu’elle a comparu, ce mardi 27 janvier 2026, devant le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette procédure fait suite aux rapports des officiels de match ainsi qu’aux réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025, entame la FSF. Dans ce cadre, la FSF, représentée par son Secrétaire Général, a bénéficié de l’assistance juridique de Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense. L’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit heures, délai fixé par la Présidente du Jury », a fait sa voir la FSF.

