Algérie, Maroc et Sénégal : Pierre Ménès attaqué par des supporters

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations s’est conclue le 18 janvier dernier par le sacre du Sénégal face au Maroc (1-0), la compétition a été marquée par plusieurs polémiques, notamment en finale. Ce qui a valu à Pierre Ménès des attaques sur les réseaux sociaux après ses prises de position.

Au moment d’évoquer la Coupe d’Afrique des Nations, Thierry Henry a salué la semaine dernière sur le plateau de CBS Sports une compétition « exceptionnelle » et le « grand travail » du Maroc, pays hôte, mais regrettait que les arbitres ne soient pas « au niveau du spectacle ». En effet, la compétition a été marquée par plusieurs polémiques arbitrales et la finale remportée par le Sénégal n’y a pas échappé.

« S’il faut bien dénoncer quelque chose dans cette CAN c’est l’hystérie des supporters » Après une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 12 janvier par RMC Sport évoquant les nombreuses polémiques d’arbitrage, notamment pour le Maroc, des internautes avait accusé le média d’être biaisé, en raison des origines algérienne de son directeur général, Karim Nedjari. Pierre Ménès avait alors pris sa défense dans un message publié sur X : « J’ai travaillé très longtemps avec Karim Nedjari et même si aujourd’hui je n’ai plus aucun contact avec lui je ne supporte les attaques contre lui comme quoi il attaquerait le Maroc parce qu’il d’origine algérienne et dicterait la ligne éditoriale de RMC. C’est mettre en doute son professionnalisme et son intégrité. Cette CAN rend fou. »