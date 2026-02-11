«Je suis le nouveau coach de l’OM» : Il dévoile son projet (hilarant) pour l’après-De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi le départ de Roberto De Zerbi, décision prise « d’un commun accord » selon le communiqué publié. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont actuellement à la recherche d’un remplaçant, une drôle de candidature drôle est arrivée…
Les réactions sont nombreuses après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, officialisé par l’OM dans la nuit de mardi à mercredi. La situation était devenue trop compliquée à gérer après le fiasco de Bruges (0-3), avec une élimination jugée honteuse en Ligue des champions, puis le naufrage sur la pelouse du PSG (0-5) le week-end dernier. Si certains supporters phocéens sont dépités par la situation actuelle, d’autres gardent le sourire, à l’instar de Mohamed Henni, prêt à prendre les rênes de l’équipe première !
Mohamed Henni dévoile sa stratégie comme coach de l’OM
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le vidéaste marseillais se porte candidat au poste d’entraîneur, avec un sacré projet pour redresser l’Olympique de Marseille. « En tant que nouveau coach de l’OM par intérim, je vous préviens, il va y avoir des changements, ça va être la purge », lance le célèbre supporter avant de dévoiler ses idées toutes les plus originales et drôles les unes que les autres, comme le retour de Medhi Benatia sur un terrain au poste de latéral droit ou encore la titularisation d’un deuxième gardien pour ne plus encaisser de buts au détriment d’Amine Gouiri. « De toute façon, dans tous les cas, on ne marque pas donc je préfère mettre deux gardiens qu’un attaquant de pointe qui ne marque jamais », se justifie Mohamed Henni.
Qui pour (vraiment) remplacer De Zerbi ?
Pendant que les internautes se marrent devant les sketchs et les trolls sur ce changement d’entraîneur à l’OM, la direction, elle, s’active en coulisse pour trouver le (vrai) successeur de Roberto De Zerbi. Selon RMC, des discussions seraient en cours avec Habib Beye, qui vient pour sa part de quitter Rennes.