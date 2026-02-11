«Je suis le nouveau coach de l’OM» : Il dévoile son projet (hilarant) pour l’après-De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi le départ de Roberto De Zerbi, décision prise « d’un commun accord » selon le communiqué publié. Alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont actuellement à la recherche d’un remplaçant, une drôle de candidature drôle est arrivée…

Les réactions sont nombreuses après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi, officialisé par l’OM dans la nuit de mardi à mercredi. La situation était devenue trop compliquée à gérer après le fiasco de Bruges (0-3), avec une élimination jugée honteuse en Ligue des champions, puis le naufrage sur la pelouse du PSG (0-5) le week-end dernier. Si certains supporters phocéens sont dépités par la situation actuelle, d’autres gardent le sourire, à l’instar de Mohamed Henni, prêt à prendre les rênes de l’équipe première !

Voici les différents changements à l’OM si Mohamed Henni devient le nouveau coach 😂 pic.twitter.com/UuGK6OHcfW — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) February 11, 2026

Mohamed Henni dévoile sa stratégie comme coach de l’OM Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le vidéaste marseillais se porte candidat au poste d’entraîneur, avec un sacré projet pour redresser l’Olympique de Marseille. « En tant que nouveau coach de l’OM par intérim, je vous préviens, il va y avoir des changements, ça va être la purge », lance le célèbre supporter avant de dévoiler ses idées toutes les plus originales et drôles les unes que les autres, comme le retour de Medhi Benatia sur un terrain au poste de latéral droit ou encore la titularisation d’un deuxième gardien pour ne plus encaisser de buts au détriment d’Amine Gouiri. « De toute façon, dans tous les cas, on ne marque pas donc je préfère mettre deux gardiens qu’un attaquant de pointe qui ne marque jamais », se justifie Mohamed Henni.