«Ça va exploser» : De Zerbi s’en va, c’était très chaud à l’OM…

La défaite de l’OM sur la pelouse du PSG (0-5) en clôture de la 21e journée de Ligue 1 fut celle de trop pour Roberto De Zerbi, démis de ses fonctions deux jours plus tard. Au sein du groupe, l’ambiance s’était détériorée après ce lourd revers au Parc des Princes.

«D'un commun accord», Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille ont décidé de mettre un terme à leur collaboration qui avait démarré à l’été 2024. Le technicien italien n’aura donc pas survécu à ce début d’année très compliqué pour le club phocéen, qui a lourdement chuté sur la pelouse de Bruges (0-3) il y a quelques jours, provoquant son élimination en Ligue des champions, avant de sombrer face au PSG (0-5) dimanche. « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première, a indiqué l’OM dans son communiqué. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. »

Le vestiaire avait lâché De Zerbi La défaite au Parc des Princes était celle de trop pour Roberto De Zerbi comme l’explique L’Équipe ce mercredi. Si les cadres du vestiaire avaient soutenu l’Italien après le revers à Bruges, la situation avait changé depuis le naufrage contre le PSG, le groupe commençant à lâcher l’entraîneur. Un proche des joueurs, rapporté par le quotidien sportif, avait d’ailleurs prédit la chute de Roberto De Zerbi dès lundi : « Ça va exploser, tout commence un peu à sauter ».