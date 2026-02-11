OM : De Zerbi claque la porte et demande de l’argent pour d’autres personnes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi a acté la fin de sa relation professionnelle d’un an et demi avec l’OM. C’est en effet ce qu’il faut entre autres retiré du communiqué officiel du club marseillais ce mercredi. L’entraîneur italien ne tient donc plus les rênes de l’équipe. Un choix qu’il aurait initié, émettant au passage le désir de faire respecter une condition.

C’est terminé. 69. C’est le nombre de matchs auxquels Roberto De Zerbi aura pris part en tant que coach de l’OM, soit deux de plus que Jorge Sampaoli et 9 supplémentaires par rapport au bilan d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Les entraîneurs se succèdent dans la cité phocéenne, mais aucun ne boucle deux saisons complètes sur le banc de touche marseillais. Dans la nuit de mardi à mercredi, via son site internet, le pensionnaire du Vélodrome a acté « d’un commun accord » au terme d’une réflexion et d’une « décision difficile » le départ du technicien italien en lui souhaitant « le meilleur pour la suite de sa carrière ».

C’est officiel : Roberto De Zerbi et l’OM, c’est terminé ❌



Dans un communiqué, le club phocéen a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec le coach italien, d’un commun accord 👋 pic.twitter.com/mWoZL8Xyjz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

«C'est de son propre chef que Roberto De Zerbi a initié son départ à l'OM» Romain Molina a assisté à ce départ pas si inattendu que cela puisque la tendance penchait de plus en plus vers cette éventualité au vu de l’évolution de la situation ces dernières heures et jours. Le journaliste d’investigation a pris son portable en publiant un post sur X. Par le biais de réseau social, Molina a commencé par dévoilé une première coulisse de cette décision qui part de l’entraîneur en personne à l’origine. « C'est de son propre chef que Roberto De Zerbi a initié son départ à l'OM ».