L’OM «s'attend à un accueil musclé» : Après le PSG, ça va encore chauffer ?

Axel Cornic

Après l’élimination de la Ligue des Champions, des représentants des groupes de supporters avaient rencontré les dirigeants, l’entraineur et les joueurs de l’Olympique de Marseille. Un pacte semblait avoir été passé entre les deux parties, mais l’humiliation face au Paris Saint-Germain (5-0) pourrait bien rallumer les braises de la colère chez les fans marseillais.

Rien ne va plus à Marseille. La défaite dans le Classique face au PSG, a plongé l’OM dans une nouvelle crise très importante, qui pourrait bien pousser les dirigeants à prendre des décisions radicales. Cela concerne évidemment l’avenir de Roberto De Zerbi, en première ligne face aux critiques.

OM : Les joueurs déstabilisés à cause de RMC ? La théorie qui fait bondir Dugarry https://t.co/Pla3Al2mwj — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« C’est une situation extrêmement tendue à l’OM » Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien est plus fragilisé que jamais, surtout que ce revers face au PSG a éjecté l’OM hors du podium de Ligue 1. Et un possible départ est à nouveau évoqué pour De Zerbi, qui quitterait donc le club un peu plus d’un an et demi après sa signature. « C’est une situation extrêmement tendue à l’OM, où il y a énormément de crispation autour de l’entraineur. Impossible de prédire son avenir à très court terme, c’est ce que me disait une source proche du club » a expliqué Fabrice Hawkins, au micro de RMC.