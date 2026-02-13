L'OM fait rêver, les prochains qui veulent y travailler ont reçu une mise en garde !

L'OM a beau être l'un des plus grands clubs de football en France et l'un des plus mythiques, il n'est toutefois pas comme les autres. Ainsi, alors que travailler pour la formation olympienne fait certainement rêver beaucoup de monde aujourd'hui, voilà qu'il faudrait assurer ses arrières avant de signer. Telle est la mise en garde à laquelle on a pu assister pour ceux intéressés à l'idée de débarquer à l'OM.
Roberto De Zerbi ne sera donc finalement resté qu'un an et demi sur le banc de l'OM. Arrivé à l'été 2024, l'Italien souhaitait pourtant s'inscrire sur la durée avec le club phocéen. C'était également le plan de la direction olympienne, mais ça ne s'est finalement pas passé comme prévu. Etant donné les derniers mauvais résultats, De Zerbi a dû quitter ses fonctions d'entraîneur. Une nouvelle preuve de l'instabilité ambiante à tous les étages du côté de l'OM dont il faut bien prendre conscience avant d'y poser ses valises.
« Préparez d'ores et déjà votre après carrière olympienne »
Pour La Provence, Alexandre Jacquin a ainsi mis en garde ceux qui voudraient rejoindre à l'avenir l'OM, club qui a de quoi en faire rêver plus d'un. Ainsi, dans son édito, le journaliste a écrit : « S'il vous vient un jour l'idée pourtant excitante de travailler pour l'OM de Pablo Longoria, respirez un grand coup, réfléchissez quelque temps et si vous cédez à la tentation (ça se comprend puisque ce club est censé faire rêver), préparez d'ores et déjà votre après carrière olympienne. Cela vaut pour tout le monde : des plus hauts dirigeants qui accompagnent l'Espagnols, au plus modestes salariés, en passant évidemment par les footballeur, dont la durée de vie sous le maillot blanc devient ridiculement limitée ».
« Il fallait être sacrément naïf pour... »
« Les entraîneurs n'échappent à la règle et le sixième (après Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso et Gasset) est officiellement parti dans la nuit de mardi à mercredi. De Zerbi, c'est donc fini. Le "projet de trois ans" aussi. Il fallait être sacrément naïf, ceci dit, pour penser que l'aventure de l'Italien en Provence, pourtant loin d'être si décevante sur le strict plan des résultats sportifs, irait à son terme », a-t-il continué après le départ de Roberto De Zerbi de son poste d'entraîneur de l'OM.