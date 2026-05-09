Il a battu John Cena à WrestleMania et remporté quatre ceintures à la WWE : L’interview exclusive (et mouvementée) d’Austin Theory avant de venir en France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Réaliser un entretien avec un heel de la WWE (le terme pour désigner un catcheur campant un personnage hostile à l’écran) est un risque que nous avons pris avec Austin Theory, jeune athlète de la compagnie présent dans le groupe "The Vision" aux côtés de Paul Heyman, Bron Breakker, Logan Paul et Bronson Reed. Parfois piquant, souvent virulent, mais toujours divertissant, le champion par équipe est revenu sur son parcours à la WWE, son match au dernier WrestleMania, et le passage des stars du catch en France dans un mois…

La WWE sera de retour en France pour deux dates avant le début de l’été, d’abord à Strasbourg pour un événement non télévisé le 2 juin, au Zénith, puis à l’Accor Arena de Paris le 8 juin pour un épisode de RAW diffusé en direct sur Netflix. Pour l’occasion, le10sport.com s’est entretenu en exclusivité avec Austin Theory, champion par équipe aux côtés de l’influenceur et (récent) catcheur Logan Paul. Une interview animée. Vous sortez de plusieurs semaines agitées après WrestleMania, comment allez-vous ? Comment je vais ? J'apprécie cette attention. Merci de commencer l'interview de cette manière et de ne pas me bombarder de questions. Je vais super bien. Je suis la moitié des champions du monde par équipe, et pas seulement du monde, mais de tout l'univers. Mon partenaire est Logan Paul. Donc je me sens super bien. Comment vous souviendrez-vous de ce WrestleMania à Las Vegas ? C'était un bon moment jusqu'à ce qu’il… Je n’ai même pas envie de mentionner son nom, mais je vais le faire, Speed (l’influenceur IShowSpeed, son partenaire avec Logan Paul face aux Usos et à LA Knight en ouverture de la Nuit 1 de WrestleMania, ndlr), soit très irrespectueux envers ses mentors, Austin Theory et Logan Paul. Comme vous l'avez vu pendant le match, il a poussé LA Knight sur Logan Paul, ce qui m'a déstabilisé, et j'ai dû m'occuper de lui. Ensuite, j’ai essayé de lui dire de frapper LA Knight, mais il a pris tellement de temps en hésitant. LA Knight m'a poussé sur lui et ça nous a coûté le match. Honnêtement, je ne suis pas très heureux de parler de ce WrestleMania à Las Vegas. Je pense que nous devrions passer au prochain WrestleMania. C'était mon cinquième WrestleMania. Ça restera dans l’histoire pour moi. Mais à part ça, c’était vraiment impoli de la part d’IShowSpeed de faire ça après que Logan et moi, malgré nos emplois du temps chargés, ayons pris le temps d’enseigner le catch à ce "nerd" (ou geek, ndlr). Et il nous fait ça lors du plus grand show de la WWE, diffusé qui plus est sur ESPN. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Vous parlez d'IShowSpeed. Juste une question à son sujet. Pensez-vous qu'il pourrait avoir un avenir à la WWE, comme Logan Paul qui est devenu une superstar de la WWE ? Non, ne comparez pas IShowSpeed à Logan Paul. D'accord. IShowSpeed est talentueux. Il a des compétences, il a du charisme. Mais s'il revient à la WWE, nous allons le détruire. Il n'y aura pas de rapidité (allusion à Speed, en anglais). Ce type n'a même pas d'accélérateur. Il n'ira nulle part. Il sera à bout de souffle à son retour, nous allons le mettre au tapis. Donc, il ne devrait pas revenir. J'espère qu'il voit ça aussi. Il n'a pas le droit de revenir, point barre. Quel manque de respect. Et toi aussi, on va te remettre dans le droit chemin tout de suite. Ne me pose plus aucune question sur Speed, d'accord ? .@ishowspeedsui showed up and showed out at #WrestleMania! 👏👏 pic.twitter.com/1rG8e7JjN6 — WWE (@WWE) April 21, 2026 Parlons de Logan Paul alors, votre coéquipier. Comment c'est de travailler avec lui ? Avez-vous un frère ? Non. Donc vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme avoir un frère. Mais c'est comme un grand frère qui vous inspire. Logan Paul ne cesse jamais de travailler. Il a tout pour lui. Il est toujours en train de bosser. Et pour moi, c'est tellement inspirant. Et le simple fait d’être avec lui, de conquérir la WWE à ses côtés, et d’avoir un gars qui partage les mêmes idées… Qui sait ce que l’avenir nous réserve à tous les deux, c’est juste… C'est sans fin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est inévitable que nous allons devenir champions du monde ensemble, pas seulement champions par équipe, mais champions du monde, Roman Reigns, Cody Rhodes. Ce sont les champions du monde en ce moment. Ils sont dépassés. Nous devons dépoussiérer ces gars-là, mais Logan Paul et Austin Theory, on brille dès qu’on nous frotte, parce que nous sommes nouveaux, nous sommes jeunes, nous sommes frais. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous devriez peut-être me poser une autre question, parce que je pourrais parler de Logan Paul pendant des heures. Il est tout simplement génial. Vous avez également Paul Heyman à vos côtés. J'imagine que vous apprenez beaucoup de lui chaque semaine. Quel est son meilleur conseil en dehors des caméras ? Vous savez, je ne vais pas dévoiler toutes les paroles pleines de sagesse de ce sage, mais je vais vous dire que la première fois que je me suis associé à la Vision, il m'a dit, « Ne rate pas ça. ». Donc je n’ai pas déconné et c'est probablement le meilleur conseil qu'il m'ait donné. Il y a beaucoup d'autres conseils mais les "nerds" comme vous et les autres qui lisent , vous ne pouvez pas connaître tous les détails, je suis désolé, c'est comme ça. Rejoindre la Vision, est-ce un peu une dernière chance pour vous ? La dernière chance pour moi ? Je ne sais pas, vous dites ça comme si j'avais l'âge de CM Punk, comme si j'avais l'âge de Cody Rhodes, comme si j'avais l'âge de Roman Reigns. La dernière chance ? Vous savez combien de chances je pourrais avoir ? Je pourrais avoir un million de chances. La dernière chance pour moi ? Allez. Vous parlez de « ne fous pas tout en l’air ». Alors peut-être que le fait d’intégrer la Vision est votre dernière chance de pouvoir être un talent de calibre "main event" Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, c'est pour ça que je suis à cette place et pas vous, parce que je suis un professionnel. Je ne dis pas de gros mots dans les interviews. Je sais comment m'exprimer pour les enfants qui regardent, parce que les enfants adorent Austin Theory. Quand il parle de ne pas tout gâcher, c’est parce que la Vision est un groupe que personne n'a jamais vu auparavant. C'est une "Evolution" (clan à la WWE de 2003 à 2005). Il n'y a pas seulement un Ric Flair, un Triple H, un Randy Orton et un Batista. Imaginez une "Evolution" pleine de Randy Orton et de Batista. Ce sont tous de jeunes gars. Et nous sommes tous garantis d'être dans de futurs main event de WrestleMania. Personne ne peut nous atteindre. Alors quand il dit, « ne gâche pas ça », si ça arrive, ça va atteindre cette personne-ci, cette personne-là. Dans la Vision, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Nous regorgeons de chaos!. Nous prenons le contrôle. Le monde est à nous. Le label WWE, les tasses qu'ils sortent, nous sommes sur les tasses. Les programmes, nous sommes sur les programmes. La Vision va être sur tout. Et les gens essaient de nous abattre. Vous ne pouvez pas nous abattre. Donc, quand il dit, « ne gâche pas ça », cela signifie « garde ton calme et tout le monde en fera de même ». Et c'est un excellent conseil. Mais vous, vous l'avez mal interprété. Mais je m'y attendais. Je ne peux pas vous en vouloir d'être un peu ignorant. Donc ça va. Vous n'avez jamais été champion du monde. Vous n'avez jamais mis les pieds dans un ring avant. Donc je comprends. Vous allez probablement sur internet pour dire du mal de la Vision. Je l’ai vu dans vos yeux. Je l’ai senti. Du genre à se sentir fort sur Internet. Je comprends, je comprends.

« John Cena m’a dit, "si seulement je pouvais être un jeune Austin Theory, je donnerais n'importe quoi" » Comment avez-vous découvert que vous rejoigniez la Vision ? J'ai parlé avec l'homme sage (Paul Heyman) et j'ai dit, « Écoute, voilà comment je vois les choses. Vous prenez votre avenir en main. Vous n'attendez pas. Vous ne demandez pas la permission. Je veux en faire partie ». Et Heyman a dit, d'accord, prouve-le. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrasé la tête de Rey Mysterio sur le ring. J'ai écrasé la tête de CM Punk sur le ring. J'ai fait ce que je devais faire. Et regardez-moi maintenant. Champion par équipe non seulement du monde, mais de l'univers. Et vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Votre esprit est époustouflé en ce moment. Je comprends totalement. Vous avez fait équipe avec plusieurs personnes à la WWE : Johnny Gargano, Grayson Waller, Logan Paul… Quel est votre partenaire préféré ? Vraie question. C'est une vraie question. Vous avez écrit ça ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Laissez-moi vous demander, à ce stade de l'interview, parmi tous ces trois noms que vous avez cités, qu’en pensez-vous ? Je veux que vous répondiez à celle-ci. Je pense que vous préférez Logan Paul, mais j'aimerais savoir pourquoi, parce que les autres personnes étaient d’un très bon niveau aussi. Regardez où nous en sommes maintenant. Regardez autour de nous. On vole en jets, on ouvre des cartes Pokémon. Je n’y connais rien à ça, mais on a des cartes Pokémon qui valent 150 000, 300 000 dollars, on s’envole pour Porto Rico. Je suis au Ritz-Carlton. Je prends des bols sautés. Je suis dans un spa. Je profite de ma journée. Je suis à la salle de sport personnelle de Logan Paul. On traîne ensemble. Nous pouvons conduire n'importe quelle voiture. On dirait que vous n’êtes pas très sûr de vous sur cette réponse. Vous avez dit « mais », il n'y a pas de « mais » ici. C'est Logan Paul. C'est mon frère. C'est mon coéquipier à travers le monde et l'univers. Mais comme je l'ai dit, vous ne comprenez pas ça. C’est logique. Mais allez-y. Vous continuez à vouloir m'interrompre. Donc arrêtons sur Logan Paul. Parlons de John Cena. Vous l'avez battu à WrestleMania (en 2023). C’est vrai. Dites-le encore une fois. Il a quitté la WWE en décembre. (Il coupe) Vous devez le dire. Vous devez dire encore une fois que j'ai battu John Cena. Vous devez le dire encore. Vous avez battu John Cena à WrestleMania. C'est exact. Ce sera le titre de cette interview. Lui avez-vous parlé l'année dernière en coulisses ? Oui. Il m'a vu et il a dit, « si seulement je pouvais être un jeune Austin Theory, je donnerais n'importe quoi ». Et je lui ai répondu : « John, continue juste à faire ce que tu fais. » Et c'est tout. C'est ce que le jeune vétéran a dit à John Cena. Quels souvenirs gardez-vous de votre travail avec John Cena ? Je me souviens avoir utilisé, je crois que c'était ma main gauche, parce que je suis gaucher. Je me souviens juste de l'avoir frappé en plein dans les co*illes. Et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit : « Je croyais que j'étais ton héros d'enfance. » Et je sais que les gens n’ont pas pu entendre ça, ni vraiment le voir lors de notre match à WrestleMania 39. Mais je l’ai juste regardé dans les yeux et je lui ai dit : « Tu n’es plus mon héros, John. » Et je l’ai frappé avec le A-Town Down et c’était fini : un, deux, trois. Voilà mes souvenirs avec John. Ce soir-là, à WrestleMania 39, cet homme n’était pas invincible. On voyait clairement que son heure était venue. Et Austin Theory était l’homme invincible ce soir-là, à 100 %.

🎙️ Avant #WWEBacklash, @_Theory1 a voulu me convaincre que Bron Breakker allait écraser Seth Rollins et partir en quête du titre de Roman Reigns ensuite



J’étais… dubitatif, et ça ne lui a pas plu 👀⬇️ pic.twitter.com/hfPQ0HRQyx — Bernard Colas (@BernardCls) May 8, 2026