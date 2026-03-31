Mercato - OM - «Il ne veut plus» : Un grand départ est confirmé dans l'After Foot !

L'été s'annonce particulièrement agité du côté de l'OM qui traverse une saison bien compliquée. Effectivement, en plus de son effectif, le club phocéen va devoir changer son organigramme avec plusieurs mouvements en interne. Et un grand départ a d'ailleurs été confirmée dans l'After Foot.
Le mois de janvier aura été brûlant pour l'OM puisqu'après les nombreux échecs, Roberto De Zerbi est parti, Pablo Longoria a été licencié et Medhi Benatia avait posé sa démission. Finalement, l'ancien défenseur central a été retenu par Frank McCourt. Mais ce n'est que temporaire comme l'a confié le Bostonien. « Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus », assurait le propriétaire de l'OM dans les colonnes du JDD. Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé que c'était bien terminé pour Medhi Benatia.
Riolo confirme pour Benatia
« Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus. On peut quand même se poser des questions, c’est capital pour l’OM de finir troisième. Mais quand tu as un groupe qui doit se mobiliser avec un président qui n’est plus là, un directeur sportif qui doit partir… J’imagine qu’il est toujours à 100% mais quand tu sais que tu vas partir, inconsciemment je pense qu’il y a des failles dans le 100%. C’est obligé », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir Benatia, mais il ne veut plus»
« Je ne doute pas une seconde du professionnalisme de Medhi Benatia mais tu dois t’en aller, il y a une sorte de lassitude. Si tu t’en vas, c’est que tu as envie de passer à autre chose. De quelle façon les joueurs reçoivent le message de quelqu’un qui va partir ? Déjà qu’on a un groupe difficile à motiver, qui a fait preuve d’un caractère faiblard à de nombreuses reprises… », ajoute Daniel Riolo.