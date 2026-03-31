«Ça nous choque forcément» : Le nouveau du futur président de l'OM fait halluciner l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ de Pablo Longoria est officiel, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau président et une première piste sérieuse a été évoquée sur le plateau de l'After Foot. Un nom qui a surpris tout le monde, y compris la rédaction de l'émission phare de RMC.

Dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt est sorti du silence afin d'évoquer la situation compliquée à l'OM, confirmant notamment que « le processus est enclenché » concernant la recherche d'un nouveau président pour remplacer Pablo Longoria, qui a officiellement quitté ses fonctions. Dans cette optique, Daniel Riolo a révélé que le « nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

«Nous, ça nous choque forcément» Un nom que Daniel Riolo connaît bien puisqu'il s'agit de l'un de ses anciens collègues. Mohamed Bouhafsi est effectivement arrivé très jeune au sein de la rédaction de RMC. Donc forcément, l'imaginer président de l'OM, ça fait bizarre pour le journaliste du média. « Nous, ça nous choque forcément, parce qu'on l'a connu super jeune, il était enfant. Mais c'était il y a 15 ans. Il a fait son parcours. Au niveau du sportif, de la politique, de la ville de Marseille, de la société marseillaise dans son ensemble, il colle parfaitement. Il connaît tout le monde », confie Daniel Riolo sur le plateau de l'After Foot.