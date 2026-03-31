Mercato : Deschamps a déjà annoncé sa prochaine destination à ses joueurs ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé clairement qu'il n'allait pas prolonger. Par conséquent, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France va céder sa place après la Coupe du Monde. Alors que la compétition va démarrer le 11 juin, Didier Deschamps aurait déjà évoqué une potentielle future destination à ses joueurs.

Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps a pris la succession de Laurent Blanc en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et après 14 années de règne chez les Bleus, le technicien de 57 ans va quitter son poste. En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps a annoncé qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, le patron des Tricolores prendra le large après la Coupe du Monde en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada), qui aura lieu entre le 11 juin et le 19 juillet. Même quel sera le prochain challenge de Didier Deschamps à la rentrée 2026-2027 ?

Ce joueur du PSG qui inquiète beaucoup Didier Deschamps... https://t.co/EFboQk7NTT — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Didier Deschamps est prêt à s'exiler en Arabie Saoudite ? Selon les informations de L'Equipe, Didier Deschamps pourrait s'exiler en Arabie Saoudite cet été. En effet, le sélectionneur des Bleus n'aurait pas caché son intérêt potentiel pour une expérience professionnelle dans ce pays. D'ailleurs, il en aurait parlé à ses joueurs à l'automne. « S'il décide que l'Arabie saoudite peut l'intéresser, il aura des offres », affirme un intermédiaire local. Ce dernier n'excluant pas une offre de la sélection saoudienne en cas de départ d'Hervé Renard. De surcroit, le banc d'Al-Ittihad pourrait également se libérer, même si Sergio Conceiçao est engagé jusqu'au 30 juin 2028.