Ce joueur du PSG qui inquiète beaucoup Didier Deschamps...

A un peu plus de deux mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a pu mener un test grandeur nature durant cette trêve internationale qui a vu l'équipe de France dominer le Brésil puis la Colombie. Et alors que la liste semble globalement connue, il reste toutefois quelques incertitudes. Et l'une d'elles concerne un joueur du PSG.
Dans un mois et demi, le 14 mai, Didier Deschamps dévoilera une liste de 25 ou 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde. Le groupe qu'il a convoqué pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie donne un indice en vue du Mondial nord-américain. D'ailleurs, le sélectionneur des Bleus a du avoir des réponses à ces questions lors de ces deux rencontres. Et certains joueurs sont loin d'avoir validé leur billet pour les Etats-Unis.
Chevalier inquiète le staff des Bleus
A commencer par Lucas Chevalier. Le portier du PSG, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov, a tout de même été convoqué par Didier Deschamps, mais a perdu sa place de numéro 2 dans la hiérarchie. Brice Samba, titulaire contre la Colombie, est désormais la doublure de Mike Maignan. Et la situation a peu de chance d'évoluer. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le staff des Bleus serait particulièrement inquiet pour Lucas Chevalier qui serait apparu en cruel manque de confiance, dégageant bien moins de sérénité que lorsqu'il était au LOSC.
Pas sûr d'être à la Coupe du monde ?
Au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps avait d'ailleurs évoqué le cas de Lucas Chevalier. « Il est dans une situation plus compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Cette situation n'est pas idéale. En quatre mois, il n'a pas perdu sa valeur », assurait le sélectionneur des Bleus, avant de s'envoler pour les Etats-Unis et disputer les deux rencontres face au Brésil et à la Colombie.