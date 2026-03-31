Ce joueur du PSG qui inquiète beaucoup Didier Deschamps...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A un peu plus de deux mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a pu mener un test grandeur nature durant cette trêve internationale qui a vu l'équipe de France dominer le Brésil puis la Colombie. Et alors que la liste semble globalement connue, il reste toutefois quelques incertitudes. Et l'une d'elles concerne un joueur du PSG.

Dans un mois et demi, le 14 mai, Didier Deschamps dévoilera une liste de 25 ou 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde. Le groupe qu'il a convoqué pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie donne un indice en vue du Mondial nord-américain. D'ailleurs, le sélectionneur des Bleus a du avoir des réponses à ces questions lors de ces deux rencontres. Et certains joueurs sont loin d'avoir validé leur billet pour les Etats-Unis.

🚨🚨 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 🇫🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 🌍 (25 ou 26 joueurs) :



𝐺𝑎𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠 :



✅ Maignan

✅ Samba

❓Chevalier



𝐷𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒𝑢𝑟𝑠 :



✅ Koundé

✅ Gusto

✅ Upamecano

✅ Konaté

✅ Saliba

✅ Lucas Hernandez… pic.twitter.com/Ikdq5c9QWs — BeFootball (@_BeFootball) March 31, 2026

Chevalier inquiète le staff des Bleus A commencer par Lucas Chevalier. Le portier du PSG, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov, a tout de même été convoqué par Didier Deschamps, mais a perdu sa place de numéro 2 dans la hiérarchie. Brice Samba, titulaire contre la Colombie, est désormais la doublure de Mike Maignan. Et la situation a peu de chance d'évoluer. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le staff des Bleus serait particulièrement inquiet pour Lucas Chevalier qui serait apparu en cruel manque de confiance, dégageant bien moins de sérénité que lorsqu'il était au LOSC.