«Ça me fait disjoncter» : Un joueur du PSG met le feu sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques mois de la Coupe du monde, la liste de Didier Deschamps prend forme et le dernier rassemblement international a donné plusieurs réponses. Un groupe qui sera composé de certains joueurs du PSG, mais pour l'un d'entre eux, son nom est loin de faire l'unanimité.

Comme à chaque fois, la liste de Didier Deschamps a fait débat, surtout que c'était la dernière avant celle de la Coupe du monde. Et deux noms ont particulièrement suscité les critiques, à savoir les frères Hernandez. Il faut dire que Théo joue en Arabie Saoudite tandis que Lucas bénéficie d'un temps de jeu très limité au PSG. Et pourtant, ils semblent quand même très bien partis pour disputer le Mondial. Ce qui rend fou Olivier Rouyer.

🚨 LUCAS HERNANDEZ 🇫🇷 : « 𝗢𝗡 𝗔 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗔𝗧𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘. »



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Olivier Rouyer ne comprend pas la sélection des frère Hernandes « Les deux Hernandez iront à la Coupe du monde ? Là franchement (soupire)… Moi ça me fout les boules ! Il ne faut pas déconner, il faut être sérieux. Tu vas à la Coupe du monde, tu vas pas à une compétition de quartier. Ca m’énerve, ça me fait disjoncter ! Disjoncter ! Je ne prends pas les deux, certainement pas les deux », lâche le consultant de La Chaîne L’EQUIPE au sujet des frères Hernandez.