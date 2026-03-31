«Ça me fait disjoncter» : Un joueur du PSG met le feu sur le plateau de L’ÉQUIPE du Soir !

A quelques mois de la Coupe du monde, la liste de Didier Deschamps prend forme et le dernier rassemblement international a donné plusieurs réponses. Un groupe qui sera composé de certains joueurs du PSG, mais pour l'un d'entre eux, son nom est loin de faire l'unanimité.
Comme à chaque fois, la liste de Didier Deschamps a fait débat, surtout que c'était la dernière avant celle de la Coupe du monde. Et deux noms ont particulièrement suscité les critiques, à savoir les frères Hernandez. Il faut dire que Théo joue en Arabie Saoudite tandis que Lucas bénéficie d'un temps de jeu très limité au PSG. Et pourtant, ils semblent quand même très bien partis pour disputer le Mondial. Ce qui rend fou Olivier Rouyer.
Olivier Rouyer ne comprend pas la sélection des frère Hernandes
« Les deux Hernandez iront à la Coupe du monde ? Là franchement (soupire)… Moi ça me fout les boules ! Il ne faut pas déconner, il faut être sérieux. Tu vas à la Coupe du monde, tu vas pas à une compétition de quartier. Ca m’énerve, ça me fait disjoncter ! Disjoncter ! Je ne prends pas les deux, certainement pas les deux », lâche le consultant de La Chaîne L’EQUIPE au sujet des frères Hernandez.
«Ca m’énerve, ça me fait disjoncter !»
De son côté, après la victoire contre la Colombie, Didier Deschamps s’est prononcé sur la liste qu’il dévoilera le 14 mai pour la Coupe du monde, conscient qu’il sera obligé de faire des choix délicats : « Les certitudes dans le football, hein... J'ai des convictions. L'objectif, ça sera qu'on puisse avoir trois options à chaque poste. À partir de combien on pourra l'avoir ? Ça dépendra. Évidemment, même si vous allez jusqu'à 26, il y en a une bonne vingtaine qui, s'ils n'ont pas de soucis physiques, seront là. Après, ça se joue avec des critères sportifs et autres. » Reste donc à savoir si les frères Hernandez feront le voyage aux États-Unis. Mais Olivier Rouyer a déjà tranché.