Mohamed Bouhafsi président de l’OM : Un premier coup de froid lâché à cause de McCourt ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Pablo Longoria a été remplacé par un président intérimaire, l’OM se cherche un nouveau boss. Qui viendra succéder à l’Espagnol ? Au cours des dernières heures, Daniel Riolo a lâché une bombe en annonçant la piste Mohamed Bouhafsi. Mais voilà que l’ancien journaliste de RMC serait encore loin de prendre les commandes de l’OM. Explications.

Invité à s’exprimer dans le JDD ce week-end, Frank McCourt s’est exprimé sur la recherche du prochain président de l’OM. Ainsi, à propos du successeur de Pablo Longoria, le propriétaire du club phocéen a expliqué : « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison ».

Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo https://t.co/TSb0YJTk52 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Bouhafsi comme prochain président de l’OM ? Qui sera donc l’heureux élu pour présider l’OM sachant les critères recherchés par Frank McCourt ? Ce lundi soir, à l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a révélé : « Le nom qui circule le plus est celui d’un journaliste que vous connaissez super bien, ça va peut-être vous surprendre, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience ».