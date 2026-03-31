«Un déchirement» : Le transfert de l'OM qui lui a fait «beaucoup de mal»

Dans le football, toute bonne chose a toujours une fin et c'est ainsi que des transferts interviennent pour mettre fin à de belles expérience. C'est ce qui est arrivé à un désormais ex-joueur de l'OM. Celui-ci s'épanouissait pleinement sur la Canebière, mais voilà qu'il avait fini par être invité à s'en aller. Et ça a fait très mal !
Aujourd'hui à la retraite, Dimitri Payet pourrait prochainement faire son retour à l'OM. En effet, le Réunionnais est annoncé comme une piste possible pour remplacer Medhi Benatia dont le départ de son poste de directeur du football à la fin de la saison a été officialisé par Frank McCourt. Payet va-t-il retrouver l'OM après y avoir passé de très belles années en tant que joueur ? Cela lui permettra également par la même occasion de panser ses plaies à la suite de son départ du club phocéen en 2023 ?
« Mon premier départ de l’OM ? Ce n’est pas voulu de base »
Dimitri Payet aura connu deux passages sous le maillot de l'OM. Recruté en 2013 en provenance du LOSC, le milieu offensif avait fini par partir en 2015 pour West Ham. Mais voilà que ce départ n'était pas voulu. Invité de Football Club de Marseille, Payet a expliqué : « Mon premier départ de l’OM ? Ce n’est pas voulu de base. Mais on fait une saison où on n’est pas européen je crois donc il faut vendre. Les premières offres qui tombent j’en fais partie. C’est la Premier League, c’est West Ham, un club populaire en Angleterre. Donc c’est un nouveau défi mais c’est vrai que ce n’était pas dans les projets immédiatement ».
Un deuxième départ qui a été « un déchirement »
Dimitri Payet a fini par revenir à l'OM en janvier 2017. Mais voilà qu'en 2023, c'est en larmes qu'il avait fait ses adieux au club phocéen, invité à s'en aller par la direction qui ne comptait plus sur lui. Et comme l'a fait savoir Payet, ce moment a été très douloureux pour lui : « Ce n’était pas dans les projets du tout. J’avais en tête de finir ma carrière ici. Après 8 ans, ça a été un déchirement et une douleur très difficiles à accepter et à encaisser. Je vis avec aujourd’hui, c’est un choix que le club a fait et il faut le respecter. Mais oui ça m’a fait beaucoup de mal ».