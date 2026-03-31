«Un déchirement» : Le transfert de l'OM qui lui a fait «beaucoup de mal»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le football, toute bonne chose a toujours une fin et c'est ainsi que des transferts interviennent pour mettre fin à de belles expérience. C'est ce qui est arrivé à un désormais ex-joueur de l'OM. Celui-ci s'épanouissait pleinement sur la Canebière, mais voilà qu'il avait fini par être invité à s'en aller. Et ça a fait très mal !

Aujourd'hui à la retraite, Dimitri Payet pourrait prochainement faire son retour à l'OM. En effet, le Réunionnais est annoncé comme une piste possible pour remplacer Medhi Benatia dont le départ de son poste de directeur du football à la fin de la saison a été officialisé par Frank McCourt. Payet va-t-il retrouver l'OM après y avoir passé de très belles années en tant que joueur ? Cela lui permettra également par la même occasion de panser ses plaies à la suite de son départ du club phocéen en 2023 ?

Grand changement à l’OM, l’annonce officielle sur le point de tomber ? https://t.co/nLJYQQk7JZ — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Mon premier départ de l’OM ? Ce n’est pas voulu de base » Dimitri Payet aura connu deux passages sous le maillot de l'OM. Recruté en 2013 en provenance du LOSC, le milieu offensif avait fini par partir en 2015 pour West Ham. Mais voilà que ce départ n'était pas voulu. Invité de Football Club de Marseille, Payet a expliqué : « Mon premier départ de l’OM ? Ce n’est pas voulu de base. Mais on fait une saison où on n’est pas européen je crois donc il faut vendre. Les premières offres qui tombent j’en fais partie. C’est la Premier League, c’est West Ham, un club populaire en Angleterre. Donc c’est un nouveau défi mais c’est vrai que ce n’était pas dans les projets immédiatement ».