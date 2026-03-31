Mercato - OM : Le départ de Marseille a été «un choc» pour lui

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Club mythique du football français, l'OM fait rêver plus d'un joueur. Certains ont ainsi eu la chance de porter le maillot olympien... avant ensuite de devoir partir pour faire carrière loin de Marseille. Et voilà que pour l'un d'entre eux, ce départ de l'OM n'a pas forcément été simple à vivre, laissant alors derrière lui beaucoup...

Du côté de l'OM, la formation est souvent pointée du doigt. En effet, rares ont été les joueurs à se faire une place en équipe première en sortant du centre de formation. Il y a tout de même eu quelques exemples. Alors que les plus récents sont Maxime Lopez ou encore Boubacar Kamara, si on remonte quelques années en arrière, on peut trouver trace d'un certain Christophe Galtier. Aujourd'hui entraîneur, le natif de Marseille avait été formé à l'OM avant ensuite d'en défendre les couleurs au niveau professionnel. C'est ainsi que Galtier qui avait disputé 68 matchs avec le club phocéen entre 1985 et 1987.

Grand changement à l’OM, l’annonce officielle sur le point de tomber ? https://t.co/nLJYQQk7JZ — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

« Quand tu pars à 20 ans de Marseille pour arriver à Lille... » Christophe Galtier n'aura donc finalement joué que deux saisons sous le maillot de l'OM. En 1987, celui qui évoluait en tant que défenseur est transféré au LOSC. C'était alors un moment difficile à vivre comme l'a confié le principal intéressé pour Football Club de Marseille : « C’est un déchirement de quitter un club comme l’OM ? Quand tu pars à 20 ans de Marseille pour arriver à Lille, c’est à dire à 1000 kilomètres, tu es habitué à ton environnement familial, à tes repères, au soleil, à la folie marseillaise, évidemment que c’est, pas un déchirement, un choc. Mais après rapidement, j’ai intégré le fait que tu ne pouvais pas faire une carrière entière dans un club et à certain moment il fallait bouger ».