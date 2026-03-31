Nouveau président de l’OM : Un autre nom que Mohamed Bouhafsi évoqué, le démenti tombe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ de Pablo Longoria a été officialisé la semaine dernière, l’OM est à la recherche de son prochain président. En ce sens, le « nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi, selon le journaliste Daniel Riolo. Si un autre nom est apparu ces dernières heures, cette piste a déjà été démentie.

Comme l’a annoncé Frank McCourt dans un entretien accordé au JDD, le « processus est enclenché » afin de trouver le futur président de l’OM. En ce sens, le propriétaire du club privilégie « quelqu’un qui connaît la France et Marseille », estimant qu’il est « crucial de comprendre la culture du club. » Cette culture, Mohamed Bouhafsi la connaît bien et d’après les informations du journaliste Daniel Riolo, c’est son nom qui « circule le plus ».

Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo https://t.co/TSb0YJTk52 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases » « Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a expliqué Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC.