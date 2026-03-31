Nouveau président de l’OM : Un autre nom que Mohamed Bouhafsi évoqué, le démenti tombe

Alors que le départ de Pablo Longoria a été officialisé la semaine dernière, l’OM est à la recherche de son prochain président. En ce sens, le « nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi, selon le journaliste Daniel Riolo. Si un autre nom est apparu ces dernières heures, cette piste a déjà été démentie.
Comme l’a annoncé Frank McCourt dans un entretien accordé au JDD, le « processus est enclenché » afin de trouver le futur président de l’OM. En ce sens, le propriétaire du club privilégie « quelqu’un qui connaît la France et Marseille », estimant qu’il est « crucial de comprendre la culture du club. » Cette culture, Mohamed Bouhafsi la connaît bien et d’après les informations du journaliste Daniel Riolo, c’est son nom qui « circule le plus ».
« D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases »
« Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience », a expliqué Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC.
Une autre piste démentie
Selon La Provence, ce sont de simples échanges informels qui ont eu lieu entre l’OM et Mohamed Bouhafsi et aucune proposition de lui a été faite pour le moment, tandis que Frank McCourt pourrait plutôt chercher un « profil différent dans le contexte financier ». Une manière de tâter le terrain, alors qu’un autre nom a circulé ces dernières heures. Il s’agit de Guillaume Cerutti, originaire de La Ciotat et sur le point de quitter son poste de président du conseil d’administration du Stade Rennais. Toutefois, le quotidien régional fait savoir que cette piste lui a déjà été démentie.