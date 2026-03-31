Transfert avec Kylian Mbappé : Le clan Deschamps lâche sa réponse !

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Conscient de la situation du technicien de 57 ans, le Real Madrid serait emballé par l'idée de le recruter. Interrogé sur la possibilité de voir Didier Deschamps rejoindre Kylian Mbappé au Bernabeu, le clan Deschamps a lâché sa réponse.
Sélectionneur de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012, Didier Deschamps va mettre un terme à son aventure en Bleu après 14 ans. En fin de contrat le 31 juillet 2026, le technicien de 57 ans ne rempilera pas. En effet, Didier Deschamps a annoncé clairement qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde, et ce, lors d'un entretien accordé à TF1 en janvier 2025.
Le Real Madrid en pince pour Didier Deschamps ?
« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait déclaré Didier Deschamps sur le plateau de TF1. Mais où va-t-il rebondir à la rentrée ?
Le camp Deschamps balaye les rumeurs sur le Real Madrid
Comme rapporté par L'Equipe ce mardi après-midi, il y aurait des rumeurs stipulant qu'il existait un intérêt du Real Madrid pour Didier Deschamps, et ce, depuis plusieurs semaines. A tel point que des directeurs sportifs en parleraient ouvertement. Mais à en croire le média français, le camp de Didier Deschamps aurait balayé ces bruits de couloir. Toutefois, « par son sens du management, sa capacité à gagner et son lien fort avec Kylian Mbappé » colle à ce qui plait à Florentino Pérez, le président du Real Madrid.