Mercato - OM : La rumeur Bouhafsi prend de l’ampleur, un journaliste balance sur ses méthodes (et ça ne va pas lui plaire)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Journaliste de sport puis généraliste réputé, Mohamed Bouhafsi est passé de RMC à France Télévisions. Mais il se trouve qu’il tienne actuellement la corde afin d’éventuellement devenir le président de l’OM, le propriétaire du club Frank McCourt ayant officiellement lancé les recherches. Ce qui a fait réagir un journaliste et pas dans le but de lui jeter des fleurs…

Et si après Pablo Longoria qui n’avait aucune expérience de président avant de succéder à Jacques-Henri Eyraud à l’OM, Mohamed Bouhafsi relevait lui aussi le défi ? Ancien journaliste de sport chez RMC avant de rejoindre France Télévisions pour C à vous, Bouhafsi est un fervent supporter de l’Olympique de Marseille, un lien déjà assumé par le passé et diriger le club phocéen est « l’un des objectifs de sa vie » d’après Daniel Riolo.

Bouhafsi s'impliquait déjà dans certains transferts de l'OM à l'époque où il était "journaliste", ça ne le changera pas trop, va.



Il bloquait/filtrait aussi ce qui sortait sur le club pour son ami Eyraud (le schéma se répétait avec d'autres équipes et dirigeants, dont le PSG… — Romain Molina (@Romain_Molina) March 31, 2026

«Bouhafsi s'impliquait déjà dans certains transferts de l'OM à l'époque où il était «journaliste», ça ne le changera pas trop» L’éditorialiste de RMC a profité de l’émission de l’After Foot lundi soir afin de faire savoir que le nom de Mohamed Bouhafsi est « celui qui circule le plus » quelques heures après la parution de l’interview de Frank McCourt dans le Journal du Dimanche et le lancement du processus de la recherche d’un nouveau président, Alban Juster assurant actuellement l’intérim. Une nouvelle qui a eu le mérite de faire réagir Romain Molina. « Bouhafsi s'impliquait déjà dans certains transferts de l'OM à l'époque où il était « journaliste », ça ne le changera pas trop ».