Mercato - PSG : Le départ d’un Parisien réclamé, ça vire au clash sur RMC

Axel Cornic

Le mercato estival ouvrira ses portes dans plusieurs mois, mais il soulève déjà des vifs débats et c’est notamment le cas autour du Paris Saint-Germain, où les choses pourraient bouger. Et parfois ça peut entrainer des échanges assez tendus, comme on a pu le voir ce mardi sur les ondes de RMC.

Lors des dernières sessions de mercato, le PSG s’est montré assez calme. On l'a notamment vu lors du mercato estival, avec seulement trois recrues qui sont arrivées au club. Et elles n’ont pas vraiment convaincu, puisque l’une d’entre elles est déjà remise en question.

«J'ai entendu parler d'une offre» : Le PSG a dégainé pour une immense star ? https://t.co/BwGQmIT8bf — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Si la situation ne change pas, oui il doit quitter très rapidement le PSG » Il s’agit évidemment de Lucas Chevalier, qui a été recruté pour remplacer Gianluigi Donnarumma, mais qui a finalement été déclassé par Luis Enrique. Et sa situation suscite des nombreux débats en ce moment. « Chevalier doit-il quitter le PSG dès cet été ? Quand je suis arrivé à Paris, c’est très dur d’arriver les premiers mois sur Paris. Paris ce n’est pas fait pour tout le monde » a expliqué Pascal Olmeta, au micro de RMC. « Si la situation ne change pas, oui il doit quitter très rapidement le PSG. Oui parce nous on n’est pas content d’avoir un gardien français au PSG, mais pour moi ça reste l’un des meilleurs. S'il était dans les 3, c’est qui le mérite ».