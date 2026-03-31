Lucas Chevalier remplacé : Voilà les noms qui menacent le gardien du PSG !

Depuis quelques mois, rien ne va plus pour Lucas Chevalier. Devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG malgré son transfert pour 50M€, bonus compris, l'ancien portier du LOSC a également reculé dans la hiérarchie des gardiens de but de l'équipe de France. Une situation qui pourrait provoquer son déclassement total.
La situation ne s'arrange pas pour Lucas Chevalier. Devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG depuis la fin de l'année dernière, le portier français ne devait pas s'attendre à se retrouver dans une telle galère à quelques semaines de la Coupe du monde. Et pour cause, lorsqu'il est transféré au PSG, la question se pose de savoir si Lucas Chevalier est en mesure de prendre la place de Mike Maignan dans les buts des Bleus. Mais aujourd'hui, il n'est même pas assuré d'être au Mondial.
Chevalier encore loin d'être assuré d'une place au Mondial
En effet, bien qu'il ait été convoqué pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie, Lucas Chevalier a été relégué dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France. Doublure de Mike Maignan jusque-là, le Parisien est désormais numéro 3 et il a donc été le seul joueur à ne disputer aucune minute lors ce trêve internationale. Une situation inquiétante à un mois et demi de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde. D(autant plus que selon les informations de L'EQUIPE, le staff des Bleus s'inquiète pour Lucas Chevalier. « Ils ont retrouvé un homme en manque de confiance et moins rassurant qu'en début de saison », écrit le quotidien.
Déjà plusieurs noms pour le remplacer ?
Autrement dit, alors qu'il y a encore quelques semaines, il ne semblait y avoir aucun doute sur les trois gardiens de but qui composeraient la liste de Didier Deschamps, aujourd'hui, le suspens existe. Du moins pour Lucas Chevalier. En effet, sauf blessure, Mike Maignan sera le portier de l'équipe de France en Amérique du Nord et Brice Samba sera sa doublure. Concernant le rôle si particulier de numéro 3, Lucas Chevalier n'a donc aucun garantie. Selon L'EQUIPE, il sera en concurrence avec d'autres gardiens. A commencer par Alphonse Areola qui connaît parfaitement ce rôle pour l'avoir occuper dans de nombreux grands tournois, notamment la Coupe du monde 2018. Mais l'ancien gardien du PSG a perdu lui aussi sa place à West Ham où il ne joue plus. Robin Risser (RC Lens) et Guillaume Restes (Toulouse) peuvent être des options sérieuses, eux qui sont déjà en concurrence chez les espoirs. A moins que Jean Butez, titulaire dans les buts de Côme, révélation en Serie A, ne soit la surprise de dernière minute.