Lucas Chevalier remplacé : Voilà les noms qui menacent le gardien du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, rien ne va plus pour Lucas Chevalier. Devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG malgré son transfert pour 50M€, bonus compris, l'ancien portier du LOSC a également reculé dans la hiérarchie des gardiens de but de l'équipe de France. Une situation qui pourrait provoquer son déclassement total.

La situation ne s'arrange pas pour Lucas Chevalier. Devenu la doublure de Matvey Safonov au PSG depuis la fin de l'année dernière, le portier français ne devait pas s'attendre à se retrouver dans une telle galère à quelques semaines de la Coupe du monde. Et pour cause, lorsqu'il est transféré au PSG, la question se pose de savoir si Lucas Chevalier est en mesure de prendre la place de Mike Maignan dans les buts des Bleus. Mais aujourd'hui, il n'est même pas assuré d'être au Mondial.

Lucas Chevalier 🇫🇷 est le seul joueur du groupe des Bleus qui n’a pas eu de temps de jeu sur cette trêve. pic.twitter.com/pL4hpt0FTo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2026

Chevalier encore loin d'être assuré d'une place au Mondial En effet, bien qu'il ait été convoqué pour les deux matches amicaux contre le Brésil et la Colombie, Lucas Chevalier a été relégué dans la hiérarchie des gardiens de l'équipe de France. Doublure de Mike Maignan jusque-là, le Parisien est désormais numéro 3 et il a donc été le seul joueur à ne disputer aucune minute lors ce trêve internationale. Une situation inquiétante à un mois et demi de l'annonce de la liste pour la Coupe du monde. D(autant plus que selon les informations de L'EQUIPE, le staff des Bleus s'inquiète pour Lucas Chevalier. « Ils ont retrouvé un homme en manque de confiance et moins rassurant qu'en début de saison », écrit le quotidien.