«J’en ai marre» : La situation avec l’équipe de France qui l’agace sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

L’équipe de France a affiché un visage convaincant lors de la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont pu faire le plein de confiance avec des victoires face au Brésil et à la Colombie. Une situation n’a toutefois pas manqué d’agacer un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Pour la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a impressionné. Les hommes de Didier Deschamps ont pu faire le plein de confiance avec leurs succès contre le Brésil (1-2) et la Colombie (1-3). Le visage affiché par les Bleus en a convaincu plus d’un à quelques mois du Mondial aux Etats-Unis. Une situation avec la sélection tricolore agace un journaliste, qui ne s’est pas privé de le montrer sur La Chaîne L’Equipe.

L’équipe de France de Zinedine Zidane : Déjà des premiers indices lâchés ? https://t.co/3pxa03eMT4 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«Il n’y a rien de pire que de brider ces mecs-là» « Il y a tellement de potentiel, tellement de possibilités, tellement de profils... Je vois des gamins qui vont pour la plupart disputer leur premier tournoi majeur, j’ai l’impression qu’ils ont les dents qui rayent le parquet. Dès qu’il y en a un qui s’écarte un peu du chemin, il se fait tout de suite reprendre par les autres. J’ai trouvé ça hyper positif. Deschamps est là pour gérer là-dessus. Et puis surtout j’en ai marre que dès qu’on a du talent comme ça, dès que ça commence à s’enflammer, de vouloir tout de suite éteindre. Il n’y a rien de pire que de brider ces mecs-là. Laissons-les et ça va bien se passer » a confié Thomas Bonnavent sur le plateau de L’Equipe du Soir.